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Составлен список лучших городов для путешествий в 2024 году

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Порту (Португалия). Иллюстративное фото
Порту (Португалия). Иллюстративное фото Фото: shutterstock/margouillat photo

Журнал TimeOut опубликовал свой топ-50 городов для путешествий в 2024 году. Такие популярные туристические направления, как Париж (11), Дубай (28) и Барселона (38), не вошли в первую десятку.

В первую десятку вошли:

  1. Нью-Йорк (США);
  2. Кейптаун (ЮАР);
  3. Берлин (Германия);
  4. Лондон (Великобритания);
  5. Мадрид (Испания);
  6. Мехико (Мексика);
  7. Ливерпуль (Великобритания);
  8. Токио (Япония);
  9. Рим (Италия);
  10. Порту (Португалия).

С полным списком можно ознакомиться здесь

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