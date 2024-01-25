Составлен список лучших городов для путешествий в 2024 году

Журнал TimeOut опубликовал свой топ-50 городов для путешествий в 2024 году. Такие популярные туристические направления, как Париж (11), Дубай (28) и Барселона (38), не вошли в первую десятку.
В первую десятку вошли:
- Нью-Йорк (США);
- Кейптаун (ЮАР);
- Берлин (Германия);
- Лондон (Великобритания);
- Мадрид (Испания);
- Мехико (Мексика);
- Ливерпуль (Великобритания);
- Токио (Япония);
- Рим (Италия);
- Порту (Португалия).
С полным списком можно ознакомиться здесь.
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