Жителей Латвии приглашают поучаствовать в 30-дневной программе и найти свое место в космосе

Все желающие развивать свой стартап и работать в отраслях, связанных с космосом, могут воспользоваться возможностью и подать заявку на 30-дневную программу Cosmos Challenge - ее участники смогут познакомиться с многообразием космической отрасли, возможностями коммерциализации и доступным финансированием, - сообщил основатель латвийской наукоемкой стартап-платформы Commercialization Reactor Николай Адамович.
Cosmos Challenge или "Космический вызов" - программа, разработанная Commercialization Reactor в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией космической отрасли. Подать заявку на участие можно до 14 февраля на сайте.
Программа приглашает к участию научные и технологические стартапы, исследователей и энтузиастов, интересующихся космосом, независимо от того, обладают ли они предварительными знаниями или нет.
"Глобальная космическая экономика растет стремительными темпами. По оценкам Space Foundation, ведущей космической некоммерческой организации, в 2022 году ее рост составил 8%, достигнув примерно 500 миллиардов евро, а общий прирост в ближайшие пять лет может составить 41%. Государства-члены Европейского Союза, в том числе латвийские предприятия космической отрасли, имеют доступ к различным инструментам финансирования, а это значит, что мы также можем использовать этот растущий потенциал", - подчеркнул Адамович.
Планируется, что в этом году в Латвии начнет работать Центр бизнес-инкубатора Европейского космического агентства (EKA) или EKA BIC, а его ведущим партнером станет Commercialization Reactor. EKA BIC - крупнейшая в своем роде сеть бизнес-инкубаторов, специально предназначенная для компаний, чьи идеи связаны с космической отраслью. Можно будет создавать и развивать компании, получать техническую поддержку от специалистов ЕКА, консультации в сфере интеллектуальной собственности, а также иметь доступ к контактам и деловым партнерам, получить грант до 50 тысяч евро на разработку продукта или интеллектуальной собственности и т.д.
Программа "Космический вызов" создаст новые возможности для реализации проектов, так как участники онлайн-программы смогут лучше понять космическую отрасль и NewSpace экономику, каковы возможности и потребности, как найти нишу для вашей компании или проекта, узнать, есть ли у этой технологии применение в космической отрасли, как развиваются идеи и подыскивается доступное финансирование.
С 2020 года Латвия является ассоциированным членом ЕКА, а это значит, что мы можем участвовать во всех факультативных программах ЕКА - это означает и доступ к финансированию, а также у нас есть возможность приобрести важные контакты в этом секторе и наладить эффективное сотрудничество. В 2022 году общий бюджет ЕКА составил 7,15 млрд евро.
Но это еще не все - финансирование доступно и в рамках программы Horizon Europe - 34,5 млн евро, предназначенных специально для развития использования спутниковых данных (downstream Solutions), то есть использования космических технологий для оказания услуг на Земле. Заявки на участие в этой программе принимаются до 14 февраля этого года.
Конечно, львиную долю космической экономики по-прежнему составляют спутниковые услуги, но важность коммерческого сектора также продолжает возрастать. Space Foundation сообщает, что доходы компаний космической отрасли в мире в 2022 году достигли 391 миллиарда евро.
"Хотя лидерами в космосе являются, такие мировые державы, как Китай, США и другие, опыт показывает, что латвийские компании также могут стать и уже работают в космической отрасли и являются поставщиками оснащения для космических миссий. Например, устройство синхронизации стартапа Eventech будет частью миссии Hera по исследованию астероида, а также они разработали часть системы посадки для запланированной миссии на Луну. Тем временем Институт экологических решений использует данные наблюдения Земли для разработки решений для сельского хозяйства - дистанционного мониторинга и сертификации посевов", - пояснил Адамович.
С другой стороны, компания Allatherm создала ксеноновый насос по заказу ЕКА в сотрудничестве с одной из ведущих европейских компаний космической отрасли, немецкой компанией OHB System AG. Он поможет дозаправить космическую станцию Lunar Gateway, которая будет запущена на лунную орбиту в 2025 или 2026 году. Всего в Латвии уже действуют около 50 организаций, которые активно работают в мировой космической отрасли.
Еще одна компания, созданная на платформе Commercialization Reactor, Spatialite Antenna Systems, разрабатывает жидкокристаллические композиционные материалы, которые можно будет использовать для антенн беспроводной связи и радаров как на Земле, так и в космосе.
"Сила нашей платформы - это способность объединить действующие отрасли, людей с предпринимательской жилкой и ученых, дать им необходимые знания, а также финансирование развития компаний, если мы увидим, что идея имеет потенциал для коммерциализации. У нас есть стабильная возможность помогать стартапам каждый год, На платформе Commercialization Reactor создано более 60 компаний, но в будущем мы планируем увеличить мощность и создавать не менее 15-20 стартапов в год, что будет очень хорошим показателем для Латвии в сфере наукоемкого бизнеса", - сказал Адамович.
О Commercialization Reactor
Первая в Латвии платформа коммерциализации науки, созданная в 2009 году и действующая как в Латвии, так и за рубежом. Благодаря своим уникальным методам Commercialization Reactor способствует созданию наукоемких стартапов, обеспечивает трансформацию талантов, акселерацию команд, а также инвестирует в стартапы. С момента создания под эгидой платформы было создано более 100 стартапов, в настоящее время рост продолжается и в портфолио платформы входят 50 стартапов в таких секторах, как: Космические технологии, Биотехнологии, Нанотехнологии, Искусственный интеллект, Материаловедение, Медтехника и другие.
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