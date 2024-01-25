Жителей Латвии приглашают поучаствовать в 30-дневной программе и найти свое место в космосе

С другой стороны, компания Allatherm создала ксеноновый насос по заказу ЕКА в сотрудничестве с одной из ведущих европейских компаний космической отрасли, немецкой компанией OHB System AG. Он поможет дозаправить космическую станцию Lunar Gateway, которая будет запущена на лунную орбиту в 2025 или 2026 году. Всего в Латвии уже действуют около 50 организаций, которые активно работают в мировой космической отрасли.

Еще одна компания, созданная на платформе Commercialization Reactor, Spatialite Antenna Systems, разрабатывает жидкокристаллические композиционные материалы, которые можно будет использовать для антенн беспроводной связи и радаров как на Земле, так и в космосе.

"Сила нашей платформы - это способность объединить действующие отрасли, людей с предпринимательской жилкой и ученых, дать им необходимые знания, а также финансирование развития компаний, если мы увидим, что идея имеет потенциал для коммерциализации. У нас есть стабильная возможность помогать стартапам каждый год, На платформе Commercialization Reactor создано более 60 компаний, но в будущем мы планируем увеличить мощность и создавать не менее 15-20 стартапов в год, что будет очень хорошим показателем для Латвии в сфере наукоемкого бизнеса", - сказал Адамович.

О Commercialization Reactor Первая в Латвии платформа коммерциализации науки, созданная в 2009 году и действующая как в Латвии, так и за рубежом. Благодаря своим уникальным методам Commercialization Reactor способствует созданию наукоемких стартапов, обеспечивает трансформацию талантов, акселерацию команд, а также инвестирует в стартапы. С момента создания под эгидой платформы было создано более 100 стартапов, в настоящее время рост продолжается и в портфолио платформы входят 50 стартапов в таких секторах, как: Космические технологии, Биотехнологии, Нанотехнологии, Искусственный интеллект, Материаловедение, Медтехника и другие.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!