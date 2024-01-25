Утверждено повышение тарифов Rīgas ūdens

Новый тариф, который вступит в силу 1 марта, предусматривает повышение действующего тарифа на водоснабжение и канализацию примерно на четыре цента за кубический метр.

В обновленном проекте тарифа предусмотрено, что тариф на водоснабжение и канализацию составит 2,14 евро за кубический метр без налога на добавленную стоимость (PVN) вместо нынешних 2,10 евро за кубический метр.

С учетом PVN тариф составит 2,59 евро за кубометр вместо нынешних 2,54 евро.

Как сообщили в компании, подобные корректировки тарифов производятся в соответствии с утвержденными Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK) изменениями в методике расчета тарифов на водохозяйственные услуги, чтобы иметь возможность своевременно пересматривать тарифы в соответствии с текущими затратами и сделанными инвестициями.

Изменения тарифов Rīgas ūdens во многом связаны с инвестициями, осуществленными в 2022 и 2023 годах. По остальным статьям тарифов изменений не произошло.

Как сообщалось, оборот Rīgas ūdens в 2022 году составил 65,725 млн евро, что на 17,7% больше, чем в 2021 году, а прибыль компании снизилась на 6,4% и составила 5,161 млн евро.

При этом за девять месяцев прошлого года оборот Rīgas ūdens составил 45,664 миллиона евро, а прибыль - 3,007 миллиона евро.

Компания Rīgas ūdens предоставляет услуги водоснабжения в Риге и в нескольких районах Пририжья - в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод.

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