Членом правления Augstsprieguma tīkls стала бывший директор финансовой разведки Знотиня

Знотиня приступит к работе в новой должности 1 февраля 2024 года.

До работы в СФР Знотиня была партнером в Deloitte Legal, также она практикует как присяжный адвокат.

Знотиня получила степень магистра права в Рижской высшей юридической школе и окончила докторантуру в Латвийском университете.

На открытый конкурс на должность члена правления Augstsprieguma tīkls было подано 27 заявок. Отбор проходил в четыре тура.

Вместе с Знотиней и председателем правления Роландом Ирклисом в правление Augstsprieguma tīkls входят Арнис Даугулис, Гатис Юнгханс и Имант Звиедрис.

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