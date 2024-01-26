Членом правления Augstsprieguma tīkls стала бывший директор финансовой разведки Знотиня

Совет AS Augstsprieguma tīkls избрал бывшего директора Службы финансовой разведки (FID) Илзе Знотиню членом правления по правовым вопросам и соблюдению законодательства, сообщило Augstsprieguma tīkls бирже Nasdaq Riga.
Знотиня приступит к работе в новой должности 1 февраля 2024 года.
До работы в СФР Знотиня была партнером в Deloitte Legal, также она практикует как присяжный адвокат.
Знотиня получила степень магистра права в Рижской высшей юридической школе и окончила докторантуру в Латвийском университете.
На открытый конкурс на должность члена правления Augstsprieguma tīkls было подано 27 заявок. Отбор проходил в четыре тура.
Вместе с Знотиней и председателем правления Роландом Ирклисом в правление Augstsprieguma tīkls входят Арнис Даугулис, Гатис Юнгханс и Имант Звиедрис.
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