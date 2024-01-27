Заморозка зарплат депутатов Рижской думы позволит сэкономить больше 100 тыс. евро

Комитет Рижской думы по финансовым и административным делам поддержал поправки к постановлению думы об оплате труда в Рижской думе, предусматривающие сохранение в 2024 году размера базовой месячной зарплаты выборных должностных лиц на уровне предыдущего года, или 1137,46 евро.

Это означает, что в этом году зарплаты депутатов останутся такими же, как в прошлом. Депутаты Рижской думы будут получать 1934 евро в месяц до уплаты налогов.

При этом зарплата председателя Рижской думы составит 6415 евро, заместителей председателя - 5346 евро, председателей комитетов - 3469 евро, заместителей председателей комитетов - 2559 евро в месяц до уплаты налогов.

Как сообщалось, коалиция Рижской думы обязалась заморозить зарплаты депутатов и это предусмотрено в подписанном партиями меморандуме о сотрудничестве.

Как свидетельствует информация, имеющаяся в архиве агентства LЕТА, 25 января 2023 года Рижская дума решила увеличить зарплаты выборных должностных лиц Рижской думы. В итоге изменений

зарплата мэра Риги выросла в 1,7 раза с 3851 евро до 6415 евро в месяц.

В то время Рижскую думу возглавляла коалиция во главе с партией "Прогрессивные" и мэром Риги Мартиньшем Стакисом.

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