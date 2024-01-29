Эксперты прогнозируют тяжелый год для рыбаков: сокращены квоты на вылов салаки и кильки

Ученые считают, что запасы салаки в Рижском заливе находятся в хорошем состоянии, однако Еврокомиссия предложила сократить вылов на 20%, не включая в расчеты миграцию салаки между Балтийским морем и Рижским заливом, что противоречит научным рекомендациям и многолетней практике.

Несмотря на то, что Латвия и Эстония возражали против изменения расчетов, не учитывавших рекомендации ученых, возможности лова салаки в Рижском заливе сокращены на 17%.

Эксперты прогнозируют, что 2024 год будет тяжелым для латвийских рыбаков, так как сократится промысел двух важнейших видов рыб - салаки в Рижском заливе и кильки в Балтийском море.

Тем временем ученые считают, что запасы салаки с конца прошлого века не находятся под угрозой, что объясняется благоприятными условиями для воспроизводства и развития популяции, поскольку зимы были теплыми.

Самые продуктивные поколения салаки были в 2015, 2017 и 2016 годах.

Оценка нереста 2021 года показывает, что это поколение салаки на 27% продуктивнее, чем средний многолетний показатель с 1989 года.

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