Недавно в публикации, посвященной работе с персоналом, нового сотрудника сравнили с ростком, за которым надо ухаживать.
Если развить это сравнение, то сначала надо разобраться с тем, что мы хотим или должны вырастить? И за чем мы начинаем ухаживать?
Недавно в публикации, посвященной работе с персоналом, нового сотрудника сравнили с ростком, за которым надо ухаживать.
Если развить это сравнение, то сначала надо разобраться с тем, что мы хотим или должны вырастить? И за чем мы начинаем ухаживать?
Если мы говорим про бизнес, то нам, за редким исключением, не нужны нежные орхидеи, требующие заботы и внимания. Вряд ли нам нужен колючий кактус или репейник. Нам нужны плодовые деревья или кусты, дающие урожай «в промышленных масштабах».
Всегда ли новый сотрудник – «нежный саженец»? Не думаю. В первую очередь HR-специалист мечтает об уже плодоносящем, здоровом и, что важно, неприхотливом дереве. И эти мечты застилают ему глаза. Средний, и особенно малый, бизнес не похож ни на питомник, ни на оранжерею. Но и молодой саженец не стоит сбрасывать со счетов, хоть он и требует большего ухода и заботы.
Конечно, каждый кандидат старается выглядеть чайной розой или сортовой брусникой на собеседовании. Однако, что этот куст на самом деле – волчья ягода, выясняется обычно после испытательного срока. Тогда начальник начинает понимать, что брусничного варенья никто не дождётся.
Но и новый сотрудник может оказаться в не менее «пикантной» ситуации. Прочитав рекламу и пройдя собеседование в небольшую уютную оранжерею, через некоторое время выясняется, что он оказался буквально на пустыре, если не на свалке. Следовательно, чтобы компания получала «ягоды» и «плоды» нужного качества и в нужном объёме, нужны правильные сорта в плодородной почве.
Если говорить серьёзно, нужно уметь подбирать персонал профессионально и обещать специалистам именно то, что будет предоставлено, а также то, что этим сотрудникам необходимо и желательно. Исследователь и философ Л. Рон Хаббард в своей статье, посвящённой управлению персоналом, писал: «Добиться от человека участия в какой-либо деятельности можно только при условии, что это стоящая деятельность, что она реальна, что человек понимает её, что цель этой деятельности разъяснена и что существует конкретный набор обязанностей, которым обучают».
Если внимательно посмотреть на эту цитату, то становятся понятны принципы формирования и уличных банд, и волонтёрских групп, и великих мировых движений. Всё зависит от того, что каждый конкретный человек считает стоящей деятельностью, что для него действительно реально и чему его научили. Хочется отметить, что в Латвии низкий уровень уличной и «гангстерской преступности», а вот количество волонтёрских и творческих объединений высоко.
Существуют разные подходы к найму, адаптации и повышению квалификации персонала. Для их качественной деятельности важно постоянно использовать успешные инструменты, примеры и технологии. Участие в тематических конференциях и общение с коллегами из HR-сферы позволяет найти, оценить и выбрать полезные инструменты. Все – от специалиста по найму до директора и учредителя, должны мыслить одинаково и знать эти приёмы.
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