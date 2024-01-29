Всегда ли новый сотрудник – «нежный саженец»?

Если говорить серьёзно, нужно уметь подбирать персонал профессионально и обещать специалистам именно то, что будет предоставлено, а также то, что этим сотрудникам необходимо и желательно. Исследователь и философ Л. Рон Хаббард в своей статье, посвящённой управлению персоналом, писал: «Добиться от человека участия в какой-либо деятельности можно только при условии, что это стоящая деятельность, что она реальна, что человек понимает её, что цель этой деятельности разъяснена и что существует конкретный набор обязанностей, которым обучают».

Если внимательно посмотреть на эту цитату, то становятся понятны принципы формирования и уличных банд, и волонтёрских групп, и великих мировых движений. Всё зависит от того, что каждый конкретный человек считает стоящей деятельностью, что для него действительно реально и чему его научили. Хочется отметить, что в Латвии низкий уровень уличной и «гангстерской преступности», а вот количество волонтёрских и творческих объединений высоко.

Существуют разные подходы к найму, адаптации и повышению квалификации персонала. Для их качественной деятельности важно постоянно использовать успешные инструменты, примеры и технологии. Участие в тематических конференциях и общение с коллегами из HR-сферы позволяет найти, оценить и выбрать полезные инструменты. Все – от специалиста по найму до директора и учредителя, должны мыслить одинаково и знать эти приёмы.

У вас есть шанс узнать о сотрудниках и персонале всё! 14-15 марта пройдёт 13-я онлайн-конференция WISE Балтии «PROПЕРСОНАЛ». На конференции вы не только получите эффективные инструменты из сферы HR, но и охватите все аспекты работы с персоналом (от найма профессионала до увольнения балласта, который тянет команду вниз). Приглашаем вас принять участие в этом мероприятии!

Фото: Пресс-фото

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