В то же время официальный представитель ЕС сказал газете, что утекший «план» — это техническая записка справочного характера, которая не отражает ход переговоров.

Как надавить на Орбана

Постеры с портретами Урсулы фон дер Ляйен и Сороса-младшего на венгерских улицах: “Не будем плясать под их дудку!” Фото: AFP

Венгрия заблокировала помощь Украине в декабре, но не стала тогда препятствовать началу переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Орбан был против, однако вышел из зала при голосовании, что позволило утвердить во многом символическое решение.

Перед этим Еврокомиссия разблокировала 10 млрд из 30 млрд евро замороженных фондов для Венгрии, чем вызвала бурю возмущения в Европарламенте.

Глава Еврокомиссии (фактически, правительства ЕС) Урсула фон дер Ляйен объяснила тогда, что 10 млрд были разблокированы, потому что Венгрия утвердила юридическую реформу, которая позволила снять часть обвинений в покушении на верховенство права. Остальные 20 млрд евро пока ждут прогресса в деле защиты прав меньшинств, мигрантов и академических свобод.

Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС полон решимости утвердить помощь Украине на саммите 1 февраля вопреки возражениям Орбана. Для этого помимо полного отключения Венгрии от денежных кранов ЕС обсуждаются еще несколько вариантов.

Один — провести 50 млрд не через бюджет, а через специальный внебюджетный фонд Евросоюза, деньги в который перечислят все, кроме Венгрии. Однако для этого потребуются решения парламентов 26 стран о выделении средств, что затянет предоставление помощи на месяцы, если не годы.