Придет ли в Латвию новый иностранный банк?

За этот результат ответственны Министерство экономики и Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР), солидарно ответственны - Банк Латвии, Министерство финансов и Ассоциация финансовой отрасли. На вопрос, относится ли этот пункт плана к совершенно новому иностранному банку, начинающему свою деятельность с нуля, или, например, к смене владельцев уже работающих в Латвии банков, прямо не ответили ни в ЛАИР, ни в Банке Латвии.

И.о. директора ЛАИР Ивета Струпкая пояснила: "Есть несколько вариантов выхода на латвийский рынок. Один из них - покупка одного из действующих в Латвии банков, а другой вариант - создание нового финансового учреждения". В настоящее время публично известны два крупных банка, в которых могут смениться собственники.

Банк Citadele рассматривает несколько альтернатив, в том числе первичное публичное размещение акций банка на фондовой бирже. С другой стороны, агентство Bloomberg в конце января сообщило, что американская инвестиционная компания Blackstone готовится продать Luminor Bank и сделка может состояться уже в этом году.

Blackstone хочет, чтобы потенциальная цена продажи в 1,2 раза превышала балансовую стоимость, которая на конец 2022 года составляла 1,6 миллиарда евро. В 2018 году сообщалось, что Blackstone станет стратегическим инвестором Luminor Banka, объединившего Nordea Bank и DNB, путем покупки контрольного пакета акций.

Изначально эти инвестиции планировались сроком на пять-семь лет с возможностью продления. Финансовые эксперты, опрошенные эстонскими СМИ, полагают, что покупателем может стать банк из Западной или Центральной Европы, например, из Польши.

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