Видео ⟩ Передача: для двух из четырех крупнейших банков Латвии ищут покупателей

О банке Citadele было четко известно с лета прошлого года. В банке заявили, что оценивают "стратегические альтернативы дальнейшей деятельности".

В свою очередь, продажа Luminor была чем-то вроде самой плохо сохраненной тайны в финансовой отрасли. По углам об этом говорили давно. На этой неделе торги банком попали в заголовки международной прессы. Представители Luminor отметили, что не будут комментировать предположения или слухи, отмечают TV3 Ziņas.

Такой поворот уже ожидался, говорит инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис. Среди владельцев обоих банков финансовые, а не стратегические вкладчики. То есть акционеры, у которых уже в обозримом будущем есть план продать свои доли с прибылью.

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