Вт, 30.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Выявлено возможное мошенничество в сделках с фондами ЕС в 2022 году

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза Фото: Shutterstock

В 2022 году при освоении средств Европейского союза (ЕС) было выявлено возможное мошенничество в 14 сделках, сообщил сегодня член Европейской ревизионной палаты Михаил Козлов на совместном заседании комиссий Сейма по публичным расходам и ревизиям и по европейским делам.

Из 760 сделок, проверенных в ходе ревизии, возможные признаки мошенничества были обнаружены в 14, о чем было сообщено в Европейское бюро по борьбе с мошенничеством и Европейскую прокуратуру.

По отдельным сделкам эти органы начали расследования.

В целом доля ошибок в расходах бюджета ЕС составила 4,2%. Это были несоблюдения законодательства без подозрений в мошенничестве или нецелевом использовании средств.

Наибольшие проблемы возникли в разделе "Сплочение", который направлен на сокращение региональных различий. Уровень ошибок здесь составил 6,4%.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх