Выявлено возможное мошенничество в сделках с фондами ЕС в 2022 году

Из 760 сделок, проверенных в ходе ревизии, возможные признаки мошенничества были обнаружены в 14, о чем было сообщено в Европейское бюро по борьбе с мошенничеством и Европейскую прокуратуру.

По отдельным сделкам эти органы начали расследования.

В целом доля ошибок в расходах бюджета ЕС составила 4,2%. Это были несоблюдения законодательства без подозрений в мошенничестве или нецелевом использовании средств.

Наибольшие проблемы возникли в разделе "Сплочение", который направлен на сокращение региональных различий. Уровень ошибок здесь составил 6,4%.

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