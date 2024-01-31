Инфографика ⟩ Прибыль финансовых учреждений в прошлом году выросла на 75%

В том числе в декабре финансовые учреждения работали с убытками в размере 83,7 млн евро.

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений в конце прошлого года составила 27,874 евро, что на 3% или 818 млн евро больше, чем в конце 2022 года (27,056 млрд евро).

Остаток кредитов, выданных монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составил 13,61 млрд евро (+1,6%), в том числе в евро резидентам было выдано кредитов на сумму 13,55 млрд евро (+1,8%), а остаток выданных в зарубежной валюте кредитов составил 60,1 млн евро (-24,1%).

Остаток вкладов резидентов составил 18,231 млрд евро (+1,3%), в том числе вкладов в евро - 17,12 млрд евро (+2,6%), вкладов в зарубежных валютах - 1,111 млрд евро (-14,8%).

Капитал и резервы монетарных финансовых учреждений составили в конце прошлого года 3,618 млрд евро, что на 12,6% больше, чем в 2022 году.

В 2022 году прибыль монетарных финансовых учреждений составила 326,3 млн евро, что на 26,5% больше 2021 года.

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