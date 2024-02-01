Сейм поддержал более суровые штрафы за нарушение правил дорожного движения

В четверг Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие более суровые наказания за нарушения правил дорожного движения.
Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, поправками планируется установить, что за превышение скорости от 61 до 70 километров в час (км/ч) на мопедах, мотоциклах, легковых автомобилях и грузовиках, полная масса которых не превышает 7,5 тонны, к водителю транспортного средства можно будет применить штраф от 720 до 960 евро (в настоящее время - от 360 до 480 евро) и запрет на управление транспортными средствами на девять месяцев (в настоящее время - шесть).
Если же скорость будет соответственно превышена в населенном пункте, планируется применять штраф от 1040 до 1400 евро (сейчас - от 540 до 680 евро) и запрет на управление транспортными средствами от девяти до 12 месяцев (в настоящее время применяется запрет на 12 месяцев).
В случае, если разрешенная скорость вне населенных пунктов будет превышена на 61-70 км/ч на автомобиле, буксирующем прицеп или грузовой автомобиль полной массой более 7,5 тонны, водителя смогут лишить права на управление транспортным средством на срок от 12 до 18 месяцев (в настоящее время применяется запрет на управление транспортным средством сроком на 12 месяцев). За такое же нарушение скорости в населенном пункте водителей смогут лишить права на управление транспортным средством на срок от 12 до 24 месяцев (сейчас лишают прав на 24 месяца).
В случаях, когда разрешенная скорость движения будет превышена более чем на 70 км/ч, планируется применять штраф от 1400 до 2000 евро и лишать права на управление транспортными средствами на срок от 12 до 36 месяцев. Это коснется всех транспортных средств независимо от их полной массы.
В законе уточнена частота наказания за отдельные длительные нарушения, если нарушения фиксируются техническими средствами без остановки транспортного средства. В случае длительного нарушения, зафиксированного техническими средствами неоднократно (использование в дорожном движении транспортного средства, в установленный срок не прошедшего государственный технический осмотр или за которое не произведено обязательное страхование гражданско-правовой ответственности его собственника), наказание за нарушение будет применяться один раз в течение 24 часов.
Если нарушение будет зафиксировано техническим средством без остановки транспортного средства, информация об этом будет незамедлительно направлена в электронной форме собственнику транспортного средства. Порядок доставки информации владельцу транспортного средства определит Кабинет министров.
За управление транспортным средством, если ранее согласно соответствующей норме закона об административной ответственности была применена приостановка права на управление транспортными средствами, водителю транспортного средства будет назначен штраф от 280 евро до 700 евро.
За создание помех водителю обгоняющего транспортного средства путем увеличения скорости движения или изменения траектории движения водителю транспортного средства увеличат применяемый штраф с 40 до 55 евро.
В законе также будет сказано, что за стоянку в местах, куда невозможно подъехать без нарушения требований правил дорожного движения, водителю транспортного средства будет назначен штраф в размере 30 евро.
Кроме того, транспортное средство можно будет принудительно перемещать на специальную стоянку, даже если правила стоянки будут нарушены на скоростной дороге: если будут нарушены правила остановки или стоянки, а водитель не будет присутствовать и транспортное средство будет припарковано для стоянки.
В законе также уточнено определение электросамоката, согласно которому электросамокат - это имеющее электромотор или электромоторы, общая максимальная мощность которых не превышает один киловатт, оснащенное двумя колесами транспортное средство, чья максимальная предусмотренная конструкцией скорость не превышает 25 км/ч, не имеющее педалей и предназначенное для одного человека, оснащенное рулем или опорой для рук, механически соединенной с опорной поверхностью ног. Электросамокат может быть оборудован сидячим местом высотой не более 540 миллиметров.
Уточняется также, что в дорожном движении разрешено использовать зарегистрированные электросамокаты и велорикши.
Сейм еще должен будет рассмотреть поправки в третьем, окончательном чтении.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!