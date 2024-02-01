Сейм поддержал более суровые штрафы за нарушение правил дорожного движения

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, поправками планируется установить, что за превышение скорости от 61 до 70 километров в час (км/ч) на мопедах, мотоциклах, легковых автомобилях и грузовиках, полная масса которых не превышает 7,5 тонны, к водителю транспортного средства можно будет применить штраф от 720 до 960 евро (в настоящее время - от 360 до 480 евро) и запрет на управление транспортными средствами на девять месяцев (в настоящее время - шесть).

Если же скорость будет соответственно превышена в населенном пункте, планируется применять штраф от 1040 до 1400 евро (сейчас - от 540 до 680 евро) и запрет на управление транспортными средствами от девяти до 12 месяцев (в настоящее время применяется запрет на 12 месяцев).