С сегодняшнего дня в двух населенных пунктах существенно повышается тариф на отопление

По сравнению с ранее действовавшими тарифами на отопление плата за теплоснабжение в Рудбаржи повысится на 34%, а в Скрунде - на 24%.

На заседании думы член правления SIA Skrundas komunālā saimniecība Сандис Япенинс пояснил, что предприятие вынуждено просить самоуправление повысить тариф на теплоснабжение, так как повысилась и плата за природный газ, а также выросли расходы на заработную плату.

Предприятие заключило новый договор с AS Latvijas gāze о приобретении природного газа на следующие шесть месяцев. Договорная цена составляет 48 евро за МВт-ч. Это было самое дешевое предложение.

По информации Firmas.lv, оборот Skrundas komunālā saimniecība в прошлом году составил 1,17 млн евро, а прибыль - 7193 евро. Финансовые показатели за прошлый год еще не опубликованы. Предприятие, принадлежащее самоуправлению Кулдигского края, основано в 2004 году, его основной капитал составляет 2 982 107 евро.

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