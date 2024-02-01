Конфликт в Риге между водителем такси и мужчинами: полиция ищет хулиганов

Полиция сообщает что произошел конфликт между водителем такси и мужчинами. В результате был поврежден автомобиль.

На одном из мужчин была светлая куртка с капюшоном, джинсы и черные кроссовки на светлой подошве. Второй мужчина был одет в темную тканевую куртку, джинсы и светлая спортивная обувь, третий мужчина был в кепке, темной футболке, темных брюках и обуви.

Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчин, позвонив по номеру телефона +371 67086828 или 110, а также можно писать на электронную почту: ovg.kengarags@riga.vp.gov.lv

Фото: Valsts policija

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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