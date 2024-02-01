Штраф, черный список и запрет полетов. О чем не надо шутить в аэропорту "Рига"?

К счастью, во всех случаях пассажиры лишь шутили. Чаще всего под воздействием алкоголя.

"Мы реагируем очень резко, привлекаем правоохранительные органы, информируем авиакомпанию об угрозе, высказанной конкретным пассажиром. Разумеется, поездка заканчивается для пассажира в тот момент, когда звучит эта шутка", - открыто сообщает Том Нейланд.

Программе удалось связаться с одним из шутников, попавших в эту статистику. Мужчина приехал в Латвию, чтобы увидеть свою семью.

А в прошлое воскресенье он планировал улететь обратно в Данию, где работает, рейсом Airbaltic. На данный момент он сам не может объяснить, что заставило его пошутить на столь серьезные темы.

"Разговоры, шутки, я прохожу через этот сканер. Шутка за шуткой, одна шутка за другой, и я пошутил про детонаторы. Через десять секунд появилась полиция, и тогда я понял, насколько неуместна и шутка, и место, где я находился.

Тогда это перестало быть смешным. Все тщательно проверили, сумку снова перевернули, чемодан тоже забрали. Они думали, нужны ли им собаки. В этот момент они сразу сказали, что вы никуда не полетите. На что я ответил, что понимаю, вы отлично справляетесь, развернулся и ушел", рассказал пассажир.

Мужчине повезло - ему запретили лететь конкретным рейсом, но он не был внесен в черный список авиакомпаний. Именно поэтому вечером того же дня ему удалось улететь другим самолетом. Финансово это ударило по карману, как и наложенный полицией административный штраф - 250 евро.

Последняя статистика airBaltic показывает, что всего за один месяц - в декабре прошлого года - было зафиксировано 70 нарушений правил, связанных с агрессией пассажиров - главным образом потому, что пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. В декабре 7 пассажирам было отказано в полете.

Руководитель Латвийского агентства гражданской авиации Марис Городцов признает, что пандемия усилила эмоциональное раздражение людей, что порождает ненужные конфликты.

Агрессивные пассажиры - проблема не только Латвии. До эпохи Covid-19 инциденты, связанные с угрозой безопасности полетов, в воздушном пространстве Европы происходил в среднем раз в три часа.

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