Штраф, черный список и запрет полетов. О чем не надо шутить в аэропорту "Рига"?

Существенный штраф, внесение в черный список авиакомпаний и даже запрет на полеты - такие серьезные наказания могут грозить за неудачную шутку на контроле безопасности в аэропорту. В Агентстве гражданской авиации признают, что таких случаев становится все больше. Именно из-за такого поведения на этой неделе пассажира не пустили на рейс и он остался в Риге. О чем не следует шутить в аэропорту, объясняет программа 360TV Ziņneši.
За год через аэропорт "Рига" проходит более 5 миллионов пассажиров. Чтобы доставить всех в пункт назначения в целости и сохранности, безопасность является высшим приоритетом в авиации. Этому угрожают агрессивные пассажиры. И, как удалось выяснить программе, аэропорт "Рига" уже обращается за помощью в решении этой проблемы.
"Агрессивное поведение - по каким бы то ни было причинам - усилилось после Covid-19. Трудно объяснить почему, но черный юмор пассажиров чаще всего проявляется здесь, на стойке регистрации, когда они шутят о бомбах и оружии в багаже. А когда понимают, что натворили, то пытаются сгладить ситуацию, утверждая, что имели в виду футбольный мяч, а вместо автомата Калашникова - алкогольный напиток", - объясняет Том Нейланд, руководитель службы авиационной безопасности аэропорта.
Именно при регистрации сначала задается вопрос, содержатся ли в багаже запрещенные предметы или опасные вещества. Затем - после прохождения контроля. Согласно статистике, собранной аэропортом "Рига", в прошлом году было зафиксировано 3 случая угрозы гражданской авиации.
"Сейчас только январь 2024 года, а таких случаев уже было 2! Чаще всего это взрывные устройства разного назначения и различное огнестрельное оружие".
К счастью, во всех случаях пассажиры лишь шутили. Чаще всего под воздействием алкоголя.
"Мы реагируем очень резко, привлекаем правоохранительные органы, информируем авиакомпанию об угрозе, высказанной конкретным пассажиром. Разумеется, поездка заканчивается для пассажира в тот момент, когда звучит эта шутка", - открыто сообщает Том Нейланд.
Программе удалось связаться с одним из шутников, попавших в эту статистику. Мужчина приехал в Латвию, чтобы увидеть свою семью.
А в прошлое воскресенье он планировал улететь обратно в Данию, где работает, рейсом Airbaltic. На данный момент он сам не может объяснить, что заставило его пошутить на столь серьезные темы.
"Разговоры, шутки, я прохожу через этот сканер. Шутка за шуткой, одна шутка за другой, и я пошутил про детонаторы. Через десять секунд появилась полиция, и тогда я понял, насколько неуместна и шутка, и место, где я находился.
Тогда это перестало быть смешным. Все тщательно проверили, сумку снова перевернули, чемодан тоже забрали. Они думали, нужны ли им собаки. В этот момент они сразу сказали, что вы никуда не полетите. На что я ответил, что понимаю, вы отлично справляетесь, развернулся и ушел", рассказал пассажир.
Мужчине повезло - ему запретили лететь конкретным рейсом, но он не был внесен в черный список авиакомпаний. Именно поэтому вечером того же дня ему удалось улететь другим самолетом. Финансово это ударило по карману, как и наложенный полицией административный штраф - 250 евро.
Последняя статистика airBaltic показывает, что всего за один месяц - в декабре прошлого года - было зафиксировано 70 нарушений правил, связанных с агрессией пассажиров - главным образом потому, что пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. В декабре 7 пассажирам было отказано в полете.
Руководитель Латвийского агентства гражданской авиации Марис Городцов признает, что пандемия усилила эмоциональное раздражение людей, что порождает ненужные конфликты.
Агрессивные пассажиры - проблема не только Латвии. До эпохи Covid-19 инциденты, связанные с угрозой безопасности полетов, в воздушном пространстве Европы происходил в среднем раз в три часа.
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