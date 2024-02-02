Назван город с самой высокой стоимостью жизни в мире

Самые "дешевые" города, где можно жить, можно найти в Азии и Африке. Самый низкий рейтинг - у Карачи (19,3), Лахора (19,5), Исламбада (20,3, все - Пакистан), Коимбатура (20,4), Кочи (20,9), Лакнау (21,0) и Калькутты (Индия, 21,6). На восьмом месте Лагос в Нигерии (21,6), а замыкают первую десятку еще два индийских города - Бхубанешвар (21,9) и Сурат (22,2).

В этом рейтинге находится и Рига. Она занимает 181-е место (из 362) с 52,4 рейтингового балла.

Чуть выше - на 166-м и 167-м местах соответственно - находятся эстонские города Таллинн (55,5) и Тарту (55,1), а столица Литвы Вильнюс располагается на пять мест ниже Риги с 50,8 балла. Каунас с 46,7 балла находится на 203-м месте.

Интересно, что в рейтинге квартплаты Рига делит 270-е место с Гераклионом в Греции и Рио-де-Жанейро в Бразилии (у всех 12 очков). В рейтинге цен на продукты питания у Риги 210-я позиция с 42,8 пункта. Для сравнения: в Гамильтоне этот показатель равен 145,1.

Справедливости ради стоит отметить, что к показателям Numbeo нужно относиться с определенной критикой. При определении потребительских цен решающее значение имеет товарная корзина. Здесь есть разные факторы, которые затрудняют прямое сравнение стран. В Иране, например, запрещена торговля алкоголем и его употребление тяжело наказуемо. Поэтому в иранской жизни покупка алкоголя играет не такую большую роль, как, например, у жителей Германии, которые регулярно покупают пиво. Именно пиво используется в продуктовой корзине Numbeo. Поэтому нереально сравнивать одну затратную позицию, поскольку в Иране пиво фактически запрещено и не употребляется, в то время как в Германии это национальный напиток.

Другая проблема - данные Numbeo невозможно детально проверить, так как каждый человек со всего мира может заполнить базу данных о ценах на продукты питания.

Здесь нужно учитывать и другой фактор - в отдельных регионах и странах цены в базу данных вводит много людей, но есть места, где надо полагаться на данные, предоставленные одним-двумя людьми. Чем меньше людей вводит данные, тем выше вероятность ошибки.

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