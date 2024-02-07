Фото, видео ⟩ В столицу прибыл крупнейший контейнеровоз в истории Рижского порта

Корабль имеет длину 266 метров и ширину 37 метров. Его максимальная вместимость - 4533 единиц TEU. Оператором судна является швейцарская компания Mediterranean Shipping Company, контролирующая около 19,7% мирового флота контейнеровозов.

В Управлении Рижского свободного порта утверждают, что судно сначала обслуживалось в Рижском порту у причалов SIA Rīgas centralais termināls, но в настоящее время оно пришвартовано у SIA Baltic Container Terminal, где продолжается погрузка.

Из Рижского порта контейнеровоз в среду, 7 февраля, отправится в порт города Гавр во Франции.

В настоящее время контейнерные перевозки через Ригу осуществляют шесть регулярных контейнерных линий - CMA CGM, Maersk, Mediterranean Shipping Company, Sea Consortium Pte. Ltd Trading, Unifeeder и Samskip Multimodal.

В прошлом году в Рижском порту было перевалено контейнерных грузов в объеме 5,108 млн тонн, что на 9,8% больше, чем в 2022 году, и составляет 27,2% от общего объема переваленных в порту грузов (в 2022 году - 19,8%).

Рижский порт является крупнейшим портом Латвии по перевалке грузов.

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