Что привез в Ригу контейнеровоз-рекордсмен? Он вошел из Петербурга

В пресс-службе VID RUS TVNET ответили, что "контейнеровозы MCS из Санкт-Петербурга заходят в Рижский порт примерно четыре раза в месяц, каждый раз привозя около 300 морских контейнеров. Большинство из них представляют собой порожние контейнеры (без груза), но в них также перевозятся товары, не входящие в санкционный список, введенный в отношении России.