Что привез в Ригу контейнеровоз-рекордсмен? Он вошел из Петербурга

На днях в столице пришвартовался огромный контейнеровоз MSC MARITINA V - крупнейший за всю историю Рижского порта. Событие вызвало ажиотаж в соцсетях и множество вопросов читателей. RUS TVNET выяснил, по какому маршруту шло судно и какой груз везло.
Судно длиной 266 метров и шириной 37 метров, прибывшее в Ригу в воскресенье ночью, ходит под флагом Мадейры (Португалия) и имеет максимальную вместимость 4533 TEU (20-футовые контейнеры).
Оператором судна является швейцарская международная компания MSC (Mediterranean Shipping Company), которая включила Рижский порт в свой регулярный маршрут контейнерных линий.
Судно сначала обслуживалось в Рижском порту у причалов SIA Rīgas centralais termināls, позже было пришвартовано у SIA Baltic Container Terminal, где продолжалась погрузка. Из Рижского порта контейнеровоз в среду, 7 февраля, отправится в порт города Гавр во Франции.
Как рассказала RUS TVNET руководитель отдела общественных отношений управления Рижского свободного порта Лиене Озола, "судно следует по своему маршруту, соединяя несколько портов Балтийского моря, включая Антверпен, Ригу, Санкт-Петербург и Гавр. Контейнеры, которые разгружаются в Риге, могут быть из любого порта, включенного в маршрут (в каждом порту часть контейнеров выгружается, часть загружается). Управление Рижского свободного порта собирает и обобщает данные о количестве единиц контейнеров, обработанных в Рижском порту. В свою очередь, информация о грузе в контейнерах доступна таможенному управлению Службы государственных доходов (VID), которое обеспечивает все функции контроля груза".
В пресс-службе VID RUS TVNET ответили, что "контейнеровозы MCS из Санкт-Петербурга заходят в Рижский порт примерно четыре раза в месяц, каждый раз привозя около 300 морских контейнеров. Большинство из них представляют собой порожние контейнеры (без груза), но в них также перевозятся товары, не входящие в санкционный список, введенный в отношении России.
MSC MARITINA V зашел в Рижский порт 3 февраля, доставив из порта Санкт-Петербург 320 контейнеров, из которых 100 порожних контейнеров были выгружены в Рижском порту, а 220 предназначались для других портов ЕС.
7 февраля судно продолжило путь в другие порты ЕС, перевозя в общей сложности 1295 контейнеров".
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