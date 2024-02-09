Кому после смерти полагается пособие на захоронение?

Зрительница Винета пишет, что недавно скончался ее 58-летний отец, который был домохозяином и ухаживал за своей землей. В волости сообщили, что родственникам никакое пособие на погребение не полагается.

Винета рассказывает, что отец не был ни нуждающимся, ни малообеспеченным, ни пенсионером. В волости указали - если нет ни одного из этих статусов, то пособие не полагается.

В свою очередь Государственная служба социального страхования поясняет, что пособие на захоронение полагается близким налогоплательщиков, пенсионеров и получателей пособия по безработице.

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