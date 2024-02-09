"Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать - нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана (в 2020 году украинский Boeing 737-800 был сбит ПВО Ирана. - Ред.), и на основе того, что происходило дальше. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, "погибшие", было бы в значительном количестве", - сказал Данилов.

По его мнению, российская сторона использовала бы эти кадры, но этого не произошло. "Такого там не было, у них была заготовлена ​​вся эта история. И потому давайте дождемся, нужно просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что, если бы это произошло на самом деле, это была бы совсем другая картинка", - сказал секретарь СНБО.