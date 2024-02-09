Стоимость импортированных в Латвию из РФ товаров сократилась на 66,9%, а из Белоруссии - на 41,8%

При этом Латвия в Россию в прошлом году экспортировала товаров на сумму 1,124 млрд евро, что на 6,2% меньше, чем в 2022 году, а стоимость экспортированных в Белоруссию товаров снизилась на 7,5% - до 170,272 млн евро.

В 2023 году Латвия экспортировала в Россию больше всего продукции пищевой промышленности, в том числе табак и его заменители - на сумму 487,671 млн евро. Далее следует продукция химической промышленности и смежных отраслей, экспортированная на сумму 150,037 млн евро, текстильные материалы и текстильные изделия, экспортированные на сумму 111,195 млн евро, и машины, механизмы и электрическое оборудование, экспортированное на сумму 97,283 млн евро.

В свою очередь, в Беларусь в прошлом году Латвия экспортировала в самом большом объеме продукцию химической промышленности и смежных отраслей - на 46,465 млн евро. Следуют текстильные материалы и текстильные изделия, экспортированные на сумму 34,173 млн евро, изделия пищевой промышленности, в том числе табак и его заменители, экспортированные на сумму 24,214 млн евро, и оптические приборы и аппараты, часы, музыкальные инструменты - на общую сумму 16,219 млн евро.

Как сообщалось, Латвия в прошлом году экспортировала товаров на сумму 18,943 млрд евро, что на 11,2%, или 2,39 млрд евро, меньше, чем в 2022 году, а импортировала - на 23,196 млрд евро, что меньше на 12,5%, или на 3,3 млрд евро.

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