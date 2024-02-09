Стоимость импортированных в Латвию из РФ товаров сократилась на 66,9%, а из Белоруссии - на 41,8%

В прошлом году стоимость товаров, импортированных в Латвию из России, сократилась на 66,9%, а из Беларуси - на 41,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В 2023 году Латвия импортировала из России товары общей стоимостью 606,618 млн евро, тогда как в 2022 году стоимость импортированных из России товаров составила 1,831 млрд евро.
В том числе в прошлом году больше всего из России в Латвию было ввезено минеральных продуктов- на сумму 258,137 млн евро. За ними следуют продукты растительного происхождения, ввезенные на сумму 134,487 млн евро, и изделия пищевой промышленности, в том числе табак и его заменители, на сумму 106,561 миллиона евро.
В свою очередь, из Беларуси в прошлом году Латвия импортировала товары общей стоимостью 173,4 млн евро, тогда как в 2022 году стоимость импортированных из Белоруссии товаров составила 298,042 млн евро.
В том числе в прошлом году из Беларуси в Латвию было больше всего ввезено животных и растительных жиров и масла - на общую сумму 60,197 млн евро. Следом идут изделия пищевой промышленности, в том числе табак и его заменители, ввезенные на сумму 20,537 млн евро, а также машины, механизмы и электрическое оборудование, ввезенное на сумму 18,67 млн евро.
При этом Латвия в Россию в прошлом году экспортировала товаров на сумму 1,124 млрд евро, что на 6,2% меньше, чем в 2022 году, а стоимость экспортированных в Белоруссию товаров снизилась на 7,5% - до 170,272 млн евро.
В 2023 году Латвия экспортировала в Россию больше всего продукции пищевой промышленности, в том числе табак и его заменители - на сумму 487,671 млн евро. Далее следует продукция химической промышленности и смежных отраслей, экспортированная на сумму 150,037 млн евро, текстильные материалы и текстильные изделия, экспортированные на сумму 111,195 млн евро, и машины, механизмы и электрическое оборудование, экспортированное на сумму 97,283 млн евро.
В свою очередь, в Беларусь в прошлом году Латвия экспортировала в самом большом объеме продукцию химической промышленности и смежных отраслей - на 46,465 млн евро. Следуют текстильные материалы и текстильные изделия, экспортированные на сумму 34,173 млн евро, изделия пищевой промышленности, в том числе табак и его заменители, экспортированные на сумму 24,214 млн евро, и оптические приборы и аппараты, часы, музыкальные инструменты - на общую сумму 16,219 млн евро.
Как сообщалось, Латвия в прошлом году экспортировала товаров на сумму 18,943 млрд евро, что на 11,2%, или 2,39 млрд евро, меньше, чем в 2022 году, а импортировала - на 23,196 млрд евро, что меньше на 12,5%, или на 3,3 млрд евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!