Поезд Рига - Лиепая с осени может курсировать дважды в день

В то же время, как отметили в компании, окончательное решение о том, на каких маршрутах увеличить количество рейсов, примет Автотранспортная дирекция (АТД).

В PV сообщили, что в настоящее время проводится капитальный ремонт дизельных поездов, чтобы увеличить подвижной состав - если сейчас рейсы выполняются на 19 поездах, то с 1 сентября будет доступно 20 поездов.

В компании также напомнили, что АТД объявила конкурс на закупку аккумуляторных электропоездов, благодаря которым можно будет увеличить доступность подвижного состава вне электрифицированных линий.

В рамках конкурса планируется закупить девять аккумуляторных электропоездов. Планируется, что они будут курсировать по маршрутам Болдерая - Рига - Сигулда, Рига - Мадона и Рига - Добеле, но возможны и другие маршруты, например, в Цесис и Валмиеру.

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