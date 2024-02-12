Почему региональные автобусы останавливаются не на всех остановках?

Пассажирка регионального автобуса стало свидетельницей того, что водитель не высадил людей на нужной им остановке, а отвез на несколько километров дальше, в итоге им пришлось идти пешком. Как оказалось, водитель действовал согласно правилам, пишет Latvijas avīze.
"Впервые в автобусе я испытала ситуацию, когда водитель не высадил трех человек на нужной им остановке, а отвез их на три-четыре километра дальше и остановился на другой остановке.
Среди пассажиров была женщина, которой одной предстояло пройти эти километры темным вечером по обледенелой дороге. Оказалось, что водитель действовал согласно правилам.
И действительно, на сайте Lapline размещено объявление о том, что автобусы на региональных маршрутах теперь будут останавливаться только на определенных остановках. То есть на селе закрывают почтовые отделения, школы, а теперь и около 80% автобусных остановок", - написала в Facebook жительница Видземе о своей поездке на автобусе по маршруту Рига - Эргли.
Ее пост вызвал бурную реакцию.
На ажиотаж моментально отреагировал министр сообщения Каспарс Бришкенс: "Подобная ситуация абсолютно неприемлема! Было бы логично и гуманно высаживать пассажиров (безопасным образом) в нужных им местах на маршруте, а не заставлять преодолевать километры пешком. Мы работаем над тем, чтобы внести изменения в правила Кабинета министров номер 634. Я также ожидаю более понимающего отношения со стороны перевозчиков еще до внесения изменений в правила".
Отреагировала на пост женщины и Автотранспортная дирекция, попросив назвать остановку, на которой не остановился автобус, чтобы оценить ситуацию.
Как пояснил представитель дирекции Виктор Закис, на региональных автобусных маршрутах перевозчик обеспечивает посадку и высадку пассажиров на автовокзале и на остановках, указанных в расписании, а на остановках, которые в него не включены, останавливаться не должен.
В Латвии сеть региональных автобусных маршрутов насчитывает почти 16 500 остановок, из них в расписании указаны 9700.
Маршрутная сеть постоянно меняется в зависимости от потребностей пассажиров. Например, за последние четыре месяца в расписание было добавлено 38 новых автобусных остановок.
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