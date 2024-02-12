Почему региональные автобусы останавливаются не на всех остановках?

"Впервые в автобусе я испытала ситуацию, когда водитель не высадил трех человек на нужной им остановке, а отвез их на три-четыре километра дальше и остановился на другой остановке.

Среди пассажиров была женщина, которой одной предстояло пройти эти километры темным вечером по обледенелой дороге. Оказалось, что водитель действовал согласно правилам.

И действительно, на сайте Lapline размещено объявление о том, что автобусы на региональных маршрутах теперь будут останавливаться только на определенных остановках. То есть на селе закрывают почтовые отделения, школы, а теперь и около 80% автобусных остановок", - написала в Facebook жительница Видземе о своей поездке на автобусе по маршруту Рига - Эргли.

Ее пост вызвал бурную реакцию.