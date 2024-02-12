"Нет", - ответил Путин. "Мы пока не достигли наших целей, одна из которых - денацификация. Это означает запрет всех видов неонацистских движений".

Следует отметить, что "денацификация" является одним из пропагандистских лозунгов в арсенале Путина.

Фото: SPUTNIK/VIA REUTERS

Несмотря на его заявления, нет никаких доказательств того, что Украина является нацистским государством. Эта ложь Кремля и Путина уже бесчисленное количество раз была проверена различными экспертами и журналистами. Историки, изучающие геноцид и Холокост, осудили речь Путина как "фактически неверную, морально неприемлемую и глубоко оскорбительную".

Президент Украины Владимир Зеленский является евреем по национальности, и его семья пострадала от Холокоста. Трое братьев дедушки Зеленского вместе со своими родителями и другими членами семьи были убиты немецкими оккупантами.

В прошлом году международное сообщество было возмущено высказываниями Путина о биографии Зеленского на ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят: Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа", - заявил Путин на конференции.

Нельзя отрицать наличие неонацистских группировок в Украине, но они также существуют в США и России.

Госдепартамент США уже в 2022 году заявлял, что Путин использует долю правды, чтобы "манипулировать мнением международного сообщества, проводя ложные параллели между агрессией Москвы против Украины и борьбой Советского Союза против нацистской Германии".