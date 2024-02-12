Российский диктатор Владимир Путин, который начал вторжение в Украину, сделал несколько необоснованных, ложных и конспиративных заявлений в двухчасовом интервью Такеру Карлсону, самой популярной медийной личности консервативного крыла США.
Карлсон, назвавший это интервью "противоядием от коррумпированных СМИ", не оказал особого сопротивления заявлениям кремлевского лидера во время своего разговора с Путиным.
Вместо этого на два часа и шесть минут Путину была предоставлена платформа для продвижения безосновательных идей, и временами сам Карлсон был готов присоединиться к ним.
Когда Карлсон во время интервью спросил Путина, кто несет ответственность за взрыв газопровода "Северный поток", диктатор обвинил США в инциденте 2022 года. Несмотря на то, что расследование инцидента все еще продолжается и ни одна страна пока не взяла на себя ответственность за инцидент, Карлсон, похоже, согласился с этим.
Карлсон также спросил Путина, освободит ли Россия Эвана Гершковича, журналиста американской газеты The Wall Street Journal, который почти год находится под стражей по обвинению в шпионаже.
"Этот парень явно не шпион", - сказал Карлсон и тут же добавил: "Может быть, он каким-то образом нарушил ваш закон, но он не супершпион, и все это знают". Путин же настаивал на обратном и утверждал, что Гершкович не просто журналист.
И Государственный департамент США, и издание The Wall Street Journal, и Комитет защиты журналистов (Committe to Protect Journalists - англ.) продолжают настаивать на том, что обвинения в адрес Гершковича необоснованны.
В ответ на интервью Путина издание The Wall Street Journal заявило, что попытки изобразить Гершковича кем-то иным, чем журналистом, были "полным вымыслом". Газета продолжает требовать его немедленного освобождения.
🧵Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich was detained in Russia 315 days ago while on a reporting trip.— The Wall Street Journal (@WSJ) February 7, 2024
He remains in a Moscow prison.
We’re offering resources for those who want to show their support for him. #IStandWithEvan https://t.co/ll83UMXlp5 pic.twitter.com/w7tub7a7eH
Риторика Такера Карлсона в последние годы становится все более дружелюбной по отношению к России. Об этом также свидетельствует тот факт, что после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года он поставил под сомнение поддержку Украины со стороны США и продвигал различные пропагандистские сообщения Кремля о войне. Его заявления также несколько раз транслировались российскими СМИ, контролируемыми Кремлем.
Интервью с российским диктатором Владимиром Путиным состоялось в решающий момент для Кремля - хотя республиканцы блокируют военную помощь Украине на сумму 60 миллиардов долларов, поднятые в нем темы не являются чем-то новым или неслыханным.
Путин в очередной раз заявляет, что Украина - "искусственно созданная страна"
Путин начал интервью с 30-минутного монолога, в котором подробно изложил свое видение истории России и Украины, уходящей вглубь веков. "Украина - искусственная страна, созданная по воле Сталина", - сказал Путин, имея в виду бывшего советского диктатора Иосифа Сталина.
Это мнение Путина в той или иной форме уже звучало несколько раз. На этот раз Путин заявил, что нынешняя Украина была частью территории России еще в девятом веке. По его мнению, Украинское государство было создано в составе Советского Союза в 1922 году, а до тех пор никогда не существовало. После Второй мировой войны Украине были предоставлены территории Польши, Венгрии, Румынии и других стран, к которым она не имела исторических претензий.
Совершенно очевидно, что точка зрения Путина на историю не соответствует действительности, поскольку территория современной Украины на протяжении сотен лет контролировались несколькими государствами или империями, а вошли в состав Российской империи только в начале XVIII века.
"Агрессия Путина в Украине оправдывается серьезными историческими искажениями, которые намеренно объединяют Древнюю Русь, основанную в девятом веке в Киеве, и российское государство, возникшее лишь столетия спустя в Москве", - подчеркивает Фейт Хиллис, профессор русской истории в Чикагском университете.
В очередной раз видно, как Путин, манипулируя историческими фактами, целенаправленно нивелирует национальную идентичность, суверенитет и целостность Украины. Украина позиционируется как государство, искусственно созданное за счет "русских земель".
"Путин, вероятно, считает, что украинцы - недостаточно древний народ, чтобы быть "настоящим" этносом, "настоящей" нацией. Мы можем оценить, насколько научно обосновано такое утверждение, которое, если его применить к Соединенным Штатам, позволило бы предположить, что они являются британской нацией", - сказал Ричард Арнольд, профессор политологии университета Маскингама.
На протяжении веков народ Украины сохранял политическую и языковую идентичность, отличную от русской. В 19 веке начал развиваться украинский национализм, или убеждение, что украинцы образуют отдельную нацию, которая должна иметь свое государство.
"Истоки украинской государственности сложны и долго обсуждаются, но документальные упоминания об Украине уходят в глубь веков", - подчеркивает профессор политологии из Западной Вирджинии Эрик Херон.
"Независимо от того, когда формировалось формальное украинское государство, оно не было "сформировано по воле Сталина", а его основы формировались веками, вырабатывая уникальную национальную идентичность", - резюмирует профессор.
Путин также заявил, что Польша, не передав Данцигский коридор Германии, "зашла слишком далеко, вынудив Гитлера начать Вторую мировую войну, напав на них".
"Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов, [кроме как] начать именно с Польши", - рассуждал Путин.
В интервью Путин заявил, что Россия осуществляет "денацификацию" в Украине
Российский диктатор Владимир Путин оправдал свое вторжение в Украину, заявив, что Россия пытается "денацифицировать" страну. В ходе интервью Карлсон спросил, достиг ли Путин тех целей, которые он поставил перед вторжением в Украину.
"Нет", - ответил Путин. "Мы пока не достигли наших целей, одна из которых - денацификация. Это означает запрет всех видов неонацистских движений".
Следует отметить, что "денацификация" является одним из пропагандистских лозунгов в арсенале Путина.
Несмотря на его заявления, нет никаких доказательств того, что Украина является нацистским государством. Эта ложь Кремля и Путина уже бесчисленное количество раз была проверена различными экспертами и журналистами. Историки, изучающие геноцид и Холокост, осудили речь Путина как "фактически неверную, морально неприемлемую и глубоко оскорбительную".
Президент Украины Владимир Зеленский является евреем по национальности, и его семья пострадала от Холокоста. Трое братьев дедушки Зеленского вместе со своими родителями и другими членами семьи были убиты немецкими оккупантами.
В прошлом году международное сообщество было возмущено высказываниями Путина о биографии Зеленского на ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
"У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят: Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа", - заявил Путин на конференции.
Нельзя отрицать наличие неонацистских группировок в Украине, но они также существуют в США и России.
Госдепартамент США уже в 2022 году заявлял, что Путин использует долю правды, чтобы "манипулировать мнением международного сообщества, проводя ложные параллели между агрессией Москвы против Украины и борьбой Советского Союза против нацистской Германии".
В свою очередь, Джон Хербст, старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине, указывает на опрос Pew Research Center 2019 года, согласно которому Украина является одной из европейских стран с самой высокой долей людей, выразивших "благоприятное мнение" о евреях. Хербст добавляет, что еще до прихода к власти в Украине Владимира Зеленского в политической элите страны были политики еврейского происхождения, такие как премьер-министр Владимир Гройсман.
Путин утверждает, что "Соединенными Штатами управляет теневое правительство", а не избранные лидеры
В интервью Такеру Карлсону Путин также предположил, что Соединенными Штатами управляют не выборные должностные лица.
"Вы описали два случая, когда президенты США принимали решения, которые затем отменялись главами правительственных учреждений. Похоже, вы описываете систему, которая не контролируется теми, кто был избран на этот пост", - заключает Карлсон.
"Точно. Именно так", - поспешно согласился Путин.
Эта теория заговора также была проверена несколько раз и признана необоснованной.
По мнению экспертов, российский диктатор хорошо знает аудиторию Такера Карлсона. Заявления Путина о "теневом правительстве" служат лишь дальнейшему расколу американского общества, что является одной из его главных целей.
Как подчеркнул эксперт RAND Тодд Хельмус, изучавший возглавляемые Россией пропагандистские кампании, главная задача Путина в интервью заключалась в продвижении нарратива, который усилил бы сопротивление помощи Украине.
Тот факт, что Конгресс не предоставил Украине больше помощи, помогает опровергнуть идею о каком-либо "теневом правительстве" в США, работающем на Украину, указал профессор политологии из Западной Вирджинии Эрик Херон.
"У президента нет "теневого правительства", которое бы направляло ресурсы в Украину, не подчиняясь решениям Конгресса", - сказал Херон.
Члены Конгресса принимают решения по бюджету США, "и их пожелания не совпадают с желаниями президента. Пока ситуация не изменится, Украина не будет получать помощь от США из-за решений, принятых членами Конгресса", - резюмирует Херон.
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