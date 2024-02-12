Моментальные банковские платежи: какие изменения ждут жителей Латвии?

На прошлой неделе депутаты Европарламента окончательно одобрили новый закон, согласно которому все банковские переводы в евро должны будут доходить до получателя в ЕС в течение десяти секунд. Что изменится в банковской сфере Латвии с вступлением в силу нового постановления и каких изменений могут ожидать клиенты банков?
Член правления Ассоциации финансовой отрасли Латвии Янис Бразовскис пояснил: "Регулирование обусловлено необходимостью обеспечить мгновенные платежи для всех, поскольку до сих пор в странах Евросоюза платеж от клиента одного банка на счет клиента другого банка мог занимать до одного рабочего дня.
Например, платеж, отправленный в понедельник днем, может не появиться на счете получателя до полудня вторника. Подсчитано, что ежедневная общая сумма денег, которая "путешествовала" таким образом с одного банковского счета на другой по всему Европейскому Союзу, составляла около 200 миллиардов долларов.
Неоспоримый минус здесь в том, что в ходе этих "путешествий" деньги не участвуют в работе экономики. Теперь в Европейском Союзе одобрено единое и современное решение для всех".
Деньги на счету в течение десяти секунд
Согласно новым правилам перевод должен дойти до получателя в течение десяти секунд независимо от дня недели или времени суток. Плательщик также должен в течение десяти секунд получить уведомление о том, дошли ли деньги до получателя.
Такая скорость выполнения транзакций должна обеспечиваться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Другими словами - постоянно.
Опыт Латвии - образец для других стран
По сравнению с другими европейскими странами получение быстрых платежей для клиентов латвийских банков не является чем-то новым или уникальным.
В августе 2017 года Латвия стала первой страной еврозоны, которая начала использовать мгновенные платежи, доступные в любое время дня и ночи, включая выходные и праздничные дни.
Мгновенные платежи уже были доступны более чем 90 % клиентов латвийских кредитных учреждений. С тех пор количество латвийских банков, предоставляющих мгновенные платежи, постоянно увеличивается: в первой половине 2023 года было проведено 24,2 млн мгновенных платежей на сумму 6,9 млрд евро.
До сих пор предоставление клиентам мгновенных платежей было добровольным выбором банка, но в будущем это станет обязательным требованием, поэтому в ближайшем будущем ожидается, что не только в Европе, но и в Латвии количество количество банков, предоставляющих мгновенные платежи, увеличится.
Мгновенные платежи как стандарт межбанковских платежей, а не эксклюзивная услуга
В отличие от Латвии, во многих других странах ЕС, где мгновенные платежи технически были доступны, они не получили широкого распространения и использовались сравнительно редко, потому что стоимость быстрых платежей зачастую превышала стандартные расценки.
В отличие от других стран, мгновенные платежи в Латвии завоевали популярность среди клиентов банков, поскольку позволяли быстро совершать платежи между банками, но в то же время не приводили к дополнительным тратам для клиентов банка.
Чтобы переломить эту тенденцию и сделать мгновенные платежи доступными для всех, предусмотрено, что мгновенные платежи не должны быть эксклюзивной услугой с точки зрения цены, вместо этого комиссия за мгновенные платежи должна быть эквивалентна комиссии за стандартный платеж.
Новые обязательства банков по борьбе с мошенничеством
Новое регулирование направлено на решение проблемы в финансовом секторе - финансового мошенничества.
В будущем банки будут обязаны предоставлять своим клиентам новую услугу - верификацию (валидацию) получателя платежа с целью снижения количества случаев мошенничества.
Эту проверку также необходимо будет выполнить для платежей, осуществляемых между разными банками.
Услуга будет предоставляться клиентам банка бесплатно. На практике она будет представлять собой информационное оповещение плательщика в случаях, когда данные получателя платежа, такие как имя и фамилия, не совпадают с номером банковского счета получателя. Предупреждение должно быть доведено до сведения клиента банка до совершения платежа, что снижает вероятность того, что деньги клиента могут оказаться у неправильного получателя.
В случаях, когда банк не предоставляет клиенту такую информацию и деньги попадают не тому получателю, который может оказаться мошенником, клиент банка будет иметь право на возмещение убытков.
Следует отметить, что внедрение этих изменений, в том числе и в Латвии, займет время и потребует значительных инвестиций в платежную инфраструктуру, поэтому предусмотрены переходный период. Скорее всего, ощутимые результаты клиенты банков начнут ощущать в конце этого года и в 2025 году.
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