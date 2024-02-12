Моментальные банковские платежи: какие изменения ждут жителей Латвии?

Чтобы переломить эту тенденцию и сделать мгновенные платежи доступными для всех, предусмотрено, что мгновенные платежи не должны быть эксклюзивной услугой с точки зрения цены, вместо этого комиссия за мгновенные платежи должна быть эквивалентна комиссии за стандартный платеж.

Новые обязательства банков по борьбе с мошенничеством

Новое регулирование направлено на решение проблемы в финансовом секторе - финансового мошенничества.

В будущем банки будут обязаны предоставлять своим клиентам новую услугу - верификацию (валидацию) получателя платежа с целью снижения количества случаев мошенничества.

Эту проверку также необходимо будет выполнить для платежей, осуществляемых между разными банками.

Услуга будет предоставляться клиентам банка бесплатно. На практике она будет представлять собой информационное оповещение плательщика в случаях, когда данные получателя платежа, такие как имя и фамилия, не совпадают с номером банковского счета получателя. Предупреждение должно быть доведено до сведения клиента банка до совершения платежа, что снижает вероятность того, что деньги клиента могут оказаться у неправильного получателя.

В случаях, когда банк не предоставляет клиенту такую ​​информацию и деньги попадают не тому получателю, который может оказаться мошенником, клиент банка будет иметь право на возмещение убытков.

Следует отметить, что внедрение этих изменений, в том числе и в Латвии, займет время и потребует значительных инвестиций в платежную инфраструктуру, поэтому предусмотрены переходный период. Скорее всего, ощутимые результаты клиенты банков начнут ощущать в конце этого года и в 2025 году.

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