Идет сбор подписей за введение зон платного въезда в Риге

Автор инициативы Максим Ревунов указывает, что жители Латвии, живущие за пределами Риги, но работающие в столице, регулярно пользуются "инфраструктурой, построенной на деньги рижан - дорогами, техническими средствами дорожного движения, уличным освещением", - а налоги платят в муниципалитетах, где задекларировали свое место жительства, например, в Марупском крае или Юрмале.

По словам представителя инициативы, дорожная инфраструктура изнашивается быстрее, но за ее обновление и развитие платят рижане. "Бюджетные деньги Риги тратятся на поддержание инфраструктуры, а другие муниципалитеты экономят и развивают свою инфраструктуру с меньшими инвестициями, то есть Рига выступает донором для других самоуправлений", - поясняет Ревунов, призывая к созданию в Риге специальных зон, где с водителей частных автомобилей будет взиматься определенная плата за въезд.

Автор инициативы предлагает, чтобы упомянутые зоны могли совпадать с рижским планом по созданию зоны низких выбросов. "Меня беспокоит именно справедливость - чтобы рижанам не пришлось платить дважды за инфраструктуру своего города: и за себя, и за других", - подчеркивает Ревунов.

Автор инициативы считает, что преимуществ будет несколько - уменьшится количество транспортных средств в Риге, столица получит новый источник доходов, а жителей побудят использовать более экологически чистые виды транспорта.

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