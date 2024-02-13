Состоялась жеребьевка списков кандидатов на выборы в Европарламент

В состоявшейся сегодня в Сейме жеребьевке списков кандидатов второй номер выпал Новой консервативной партии, третий - Национальному объединению, четвертый - партии "Латвия на первом месте", пятый - "Для развития Латвии", шестой - Партии центра, седьмой - "Объединению Младолатыши".

Восьмой номер на выборах в Европарламент будет у "Объединенного списка", девятый - у "Прогрессивных", десятый - у "Силы народной власти", 11-й номер - у "Движения "За!"", 12-й - у "Суверенной власти", 13-й - у списка "Народ. Земля. Страна".

Под 14-м номером на выборы выйдет Союз зеленых и крестьян, под 15-м - "Новое Единство".

Всего на выборах в Европарламент будут баллотироваться депутаты из 16 списков.

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