С 2026 года в Риге перестанут согласовывать установку нового газового отопительного оборудования

С 1 января 2026 года разрешения на установку новых газовых котлов не будут выдаваться, если нет достаточного экономического обоснования. Разрешения можно будет использовать в течение пяти лет с момента выдачи, поэтому котлы можно будет устанавливать до 2031 года.

По информации департамента внешних сообщений Рижской думы, правила зонирования загрязнения воздуха уже приняты, а с 2019 года действуют требования о запрете использования угля для отопления во всех районах города.

Всего было определено три зоны, в зависимости от степени загрязнения и с учетом числа жителей, типа землепользования и наличия централизованного теплоснабжения.

Первые две зоны установлены в центре города и ближайшей округе - на Тейке, в Чиекуркалнсе, ближайшей Пардаугаве, Агенскалнсе, Биерини, Атгазене и других местах. Остальная Рига - третья зона.

Согласно новым правилам, во всех зонах будет запрещено устанавливать отопительные системы, работающие на угле, торфе и жидком топливе, включая дизельное.

Изменения почувствуют жители, которые строят новое здание или заменяют котел. Приоритет будет отдаваться централизованному отоплению или источникам тепла без выбросов.

Правила не коснутся владельцев дровяных печей, тех, кто отапливается биомассой, владельцев газовых котлов, которые не планируют и у которых в данный момент нет возможности заменить свои отопительные устройства, а также всех, кто использует центральное отопление.

Правила будут применяться в момент, когда потребуется получить разрешение Комиссии по теплоснабжению на установку нового отопительного оборудования.

Как пояснили в самоуправлении, город поставил перед собой цель улучшить качество воздуха и смягчить последствия изменения климата. Переход на возобновляемые источники энергии планируется осуществлять постепенно, чтобы избежать незапланированной замены установленного оборудования.

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