Передача проверила, не мухлюет ли Gan Bei с налогами

В передачу 360TV Ziņneši поступил вопрос по поводу ресторана Gan Bei. Зритель передачи, который бывает в этом ресторане довольно часто, заметил, что во время оплаты счета приносят нефискальный чек. Однако в интернете можно прочесть - нефиcкальный чек не является подтверждающим сделку документом, и он не годен для отчетов о PVN. Зритель задал вопрос - не вносят ли в таких случаях в нефискальные чеки изменения или не аннулируют ли их совсем, не платя таким образом налоги?