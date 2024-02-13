Передача проверила, не мухлюет ли Gan Bei с налогами

В передачу 360TV Ziņneši поступил вопрос по поводу ресторана Gan Bei. Зритель передачи, который бывает в этом ресторане довольно часто, заметил, что во время оплаты счета приносят нефискальный чек. Однако в интернете можно прочесть - нефиcкальный чек не является подтверждающим сделку документом, и он не годен для отчетов о PVN. Зритель задал вопрос - не вносят ли в таких случаях в нефискальные чеки изменения или не аннулируют ли их совсем, не платя таким образом налоги?
Журналист Микс Дуцис отправился в Gan Bei на обед, чтобы на себе проверить опасения, которыми поделился зритель передачи.
После еды официант принес журналисту нефискальный чек, тот оплатил счет наличными, и вместе со сдачей ему принесли чек, который нужно выдавать при каждой сделке. Таким образом, по крайней мере в этом случае все было в порядке.
Однако этого было недостаточно, и передача выбрала еще один ресторан этого бренда и отправила туда на обед оператора. На этот раз передача решила, что оплачивать нужно карточкой.
Официант принес нефискальный чек, оператор пикнул картой, и молодой человек ушел. Но чека не выдал.
Однако, когда сотрудники ресторана увидели, что клиент не уходит, примерно через пять минут на столике появился подтверждающий оплату документ.
Чтобы понять, оправданны ли опасения зрителя и не является ли такое "медленное" пробивание чеков мошенничеством - вооружившись результатами эксперимента, передача отправилась в Службу госдоходов (VID), где свою оценку дал Каспар Сукурс, начальник отдела цифровых данных VID.
"Раньше было мошенничество, когда эти нефискальные чеки можно было отменить, это было своего рода мошенничество. Теперь все изменено и предотвращено.
Теперь ищут другие способы, так как с этими промежуточными чеками ничего нельзя сделать, ищут другие методы, другие устройства, которые не зарегистрированы и не сертифицированы".
Поскольку современные кассовые аппараты фиксируют все действия, естественно, что в случае проверки у сотрудников VID возникнут вопросы о необычно больших скидках или других сомнительных операциях, поэтому те, кто хочет обмануть, ищут другие способы не регистрировать операции - например, используют незарегистрированные кассовые аппараты.
Эксперт признает, что такие мошенники встречаются очень часто и ловить их - задача VID, но все мы можем помочь, сообщая о случаях несправедливости.
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