Купленный диван оказался поврежденным, но магазин вину отрицает. Что дальше?

Несмотря на то, что дефект устранить просто, для починки необходима особая деталь производителя.

Со склада мебель была получена в двух частях, которые были упакованы в пленку.

Магазин возлагает вину на момент перевозки, заявляя, что проверяет свои товары, и поврежденные товары доставляет на отдельный склад. К тому же, во время получения товара Инара расписалась, что он не поврежден.

В свою очередь покупатель утверждает, что в момент получения товара в его состоянии убедиться было сложно.

"На складе мы не могли представить, что нужно обследовать диван. Пленка была не особо чистой, с дырками", - сказала Инара, добавив, что "они вообще не предлагали осмотреть диван, а сказали, чтобы мы выходили, что сейчас вытащат".

В Центре по защите прав потребителей указывают, что такой спор должен решать коммерсант, доказав, что выдал товар без дефектов.

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