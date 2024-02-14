Операции с наличными будут тщательно изучать

Это намерение уже вызвало негативную реакцию у людей, которые не понимают, как это будет происходить на практике.

Например, возникает вопрос, нужно ли будет людям, которые внесли наличные через банкомат или сняли деньги, давать какие-либо объяснения VID и как эта мера поможет уменьшить теневую экономику?

Что произойдет, если кто-то снимет деньги в банкомате, чтобы потратить их на поездку в страну, не входящую в еврозону и Европейский союз? Или снимет деньги перед Рождеством, чтобы купить подарки на ярмарках, где принимают в основном наличные?

Внесение денег в банкомат может быть связано с командировкой или отпуском, когда человек не хочет оставлять сбережения дома, или со сменой места жительства, когда безопаснее положить сбережения на банковский счет, а не хранить наличные дома.

Однако всем тем, кто отстаивает неограниченное право на использование наличных денег, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни, следует иметь в виду, что в плане по борьбе с теневой экономикой на 2024-2027 годы четко заявлено о том, что движение наличных будет существенно ограничено, а также имеется ссылка на исследование Европейской комиссии, которое показало, что одним из основных факторов развития теневой экономики является продолжающееся использование наличных денег в качестве основного способа платежей.

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