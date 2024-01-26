Банки должны будут сообщать о вкладе и снятии наличных в банкоматах

По данным Минфина, одним из показателей, косвенно указывающих на теневую экономику в стране, является доля наличного обращения. Установлено, что всего за год жители сняли со своих счетов наличными 5,6 млрд евро, а внесли - 2,4 млрд евро.

"Конечно, это вызывает вопросы. Снятие наличных денег превышает взносы. Одним из показателей теневой экономики является движение наличных денег. Перемещение наличных создает повышенный риск нечестных операций. Именно поэтому государство ищет способы изменить эти привычки. Изменение поведения может включать разработку методов безналичной оплаты, чтобы стимулировать людей отказаться от операций с наличными", - сказал представитель Минфина.

Представитель Минфина успокаивает, что у людей нет причин для беспокойства. Внесение и снятие наличных в банкоматах будет разрешено, как и прежде. Сделки, о которых банки должны будут сообщать в Службу государственных доходов, имеют определенный порог.

"Если вопрос касается сумм, то я сейчас могу прокомментировать, что порог может находиться в диапазоне от минимальной заработной платы до средней заработной платы в экономике. Но были дискуссии и об этом пороге. Надо признать, что конкретные пороговые значения еще будут обсуждаться", - сказал эксперт.

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