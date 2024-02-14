airBaltic получила еще один самолет Airbus A220-300

Это первый самолет Airbus A220-300, поставленный airBaltic в этом году.

Авиакомпания заказала в общей сложности 50 самолетов Airbus A220-300 и объявила о заключении договора на покупку еще 30 таких же самолетов с сохранением за собой права на приобретение еще 20 воздушных судов этого типа.

К настоящему времени airBaltic перевезла на самолетах Airbus A220-300 более 14,478 млн пассажиров. На этих самолетах выполнено почти 160 000 полетов общей продолжительностью 352 000 часов.

Как сообщалось, первый самолет Airbus A220-300 был поставлен авиакомпании в конце 2016 года, а с мая 2020 года airBaltic выполняет все полеты только на самолетах Airbus A220-300.

Оборот концерна airBaltic в 2022 году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше 2021 года, а убытки сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.

За девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оборот концерна airBaltic увеличился на 40,8% до 510,632 млн евро. В указанный период компания работала с прибылью в размере 9,122 млн евро в противоположность убыткам годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а компании Aircraft Leasing 1, которая принадлежит датскому бизнесмену Ларсу Тусену, - 2,03%.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!