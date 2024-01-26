Гаусс объяснил, почему airBaltic не летает в Лиепаю

"Мы можем понести убытки из-за неудачи в бизнесе и признать, что недостаточно хорошо провели планирование, но не в том случае, если мы уже с самого начала ясно знаем, что маршрут будет убыточным из-за размера наших самолетов, количества пассажиров и цен на билеты. Тогда мне придется объяснять акционерам, почему мы сознательно идем на убытки, и я не питаю иллюзий по поводу того, как это воспримет общественность", - сказал Гаусс.