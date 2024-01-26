Гаусс объяснил, почему airBaltic не летает в Лиепаю

Полеты авиакомпании airBaltic в Лиепаю при нынешнем пассажиропотоке не имеют экономического обоснования, сказал в интервью агентству LETA исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
Он отметил, что airBaltic хотела бы летать в Лиепаю, но, согласно коммерческому закону, авиакомпания не может открывать маршрут, ясно зная, что он принесет убытки.
"Мы можем понести убытки из-за неудачи в бизнесе и признать, что недостаточно хорошо провели планирование, но не в том случае, если мы уже с самого начала ясно знаем, что маршрут будет убыточным из-за размера наших самолетов, количества пассажиров и цен на билеты. Тогда мне придется объяснять акционерам, почему мы сознательно идем на убытки, и я не питаю иллюзий по поводу того, как это воспримет общественность", - сказал Гаусс.
В то же время он отметил, что полет из Риги в Лиепаю занимает 25 минут и является хорошей альтернативой автомобилям.
"Кроме того, Лиепая в 2027 году станет культурной столицей Европы, и необходимо, чтобы она появилась на карте европейских международных аэропортов", - сказал руководитель airBaltic.
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