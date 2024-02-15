В интервью российскому телевидению, фрагменты которого в среду опубликовал Кремль, Путин раскритиковал руководство США.

По словам Путина, отношение нынешней администрации "крайне вредно и неправильно". Между странами существуют разногласия практически по всем международным вопросам, особенно по войне России против Украины.

Однако Путин признал, что Россия отдает предпочтение победе Байдена.

"Он более опытен и предсказуем. Он политик старой школы" - сказал Путин, отметив, что Россия "будет работать с любым лидером США, которого изберет народ Америки".

71-летний Путин также защитил 81-летнего Байдена от обвинений в том, что его здоровье уже недостаточно для того, чтобы быть президентом. Путин сказал, что на саммите в Швейцарии в 2021 году уже ходили слухи о том, что Байден больше не годится для работы. "Я ничего такого не видел", - сказал Путин, комментируя слухи.

Новые высказывания Путина не соответствуют политике России последних лет, которая характеризуется благосклонным отношением к бывшему президенту США Дональду Трампу. Трамп, который имеет все шансы стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах, гордится своими хорошими отношениями с Путиным.

В интервью Путин также упомянул подвергшееся критике заявление Трампа о том, что США не будут защищать членов НАТО от нападения России, если они не выполнят свои финансовые обязательства.

Путин отметил, что у Трампа есть свои взгляды на то, как должны развиваться отношения между США и их союзниками, и единственная нелогичная вещь в этом отношении - это позиция европейцев. "Они хотят, чтобы США продолжали их защищать, ничего не давая взамен", - сказал Путин.

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