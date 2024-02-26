Планируете новую кухню? 3 простых шага для того, чтобы начать этот процесс

Хотите установить новую кухню или обновить имеющуюся, но с чего начать? Есть способы спланировать кухню, рассчитать бюджет и даже опробовать разные стили и варианты - и все это бесплатно, прямо дома или с помощью профессионалов IKEA. Дизайнер интерьеров предлагает три простых шага для обновления кухни.
Уже весной в Лиепае откроется новый Пункт планирования и заказа товаров на улице Эзермалас. Здесь покупатели смогут вдохновиться идеями, спланировать кухню и другие решения для дома с помощью специалистов IKEA и заказать их. Но уже сейчас можно начать планировать кухню своей мечты с помощь онлайн-планировщика IKEA.
Этот планировщик позволяет каждому создать проект своей кухни.
При установке новой кухни или ремонте имеющейся планировщик кухни позволит спланировать ее в соответствии с конкретным пространством и его размерами, рассчитать необходимый бюджет или даже опробовать различные стили и дизайны кухни - и все это, не выходя из дома и бесплатно. Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус рассказывает, как это сделать.
Какой стиль кухни вам нужен?
Дизайнер интерьера советует в первую очередь подумать о том, что конкретно вам нужно на кухне, а затем приступать к поиску идей. После того как приоритеты станут понятны, вам будет легче найти лучшее сочетание, подходящее для конкретного пространства и запланированного бюджета.
"Начните с того, к какому стилю вы хотите двигаться.
Подумайте, предпочитаете ли вы кухню в классическом стиле со множеством ящиков и деталей или современный и лаконичный дизайн с несколькими акцентами. А может быть, кухня вашей мечты где-то между двумя этими стилями?" - рассуждает Д. Римкус.
Дизайнер интерьеров отмечает, что светлые тона визуально увеличивают пространство. В небольшой кухне рекомендуется выбирать фасады более светлых тонов или в тон стен. Что касается материалов, то впечатление простора легко создать, используя глянцевые фасады, мрамор или светлое дерево с рисунком.
Для того, чтобы максимально эффективно использовать пространство, стоит выбирать шкафы до потолка.
"Процесс планирования кухни также требует принятия конкретных решений, которые будут определять комфорт кухни. На этом этапе сначала подумайте, как вы обычно пользуетесь кухней и что вам удобно, посмотрите на уже имеющуюся кухню и составьте список того, что вам нравится и не нравится. Подумайте, что вам нужно: полноценная кухонная система в соответствии с вашими нуждами или простое решение, которое можно установить за один день? Решение будет определяться потребностями, желаемым стилем и бюджетом", - советует дизайнер интерьеров.
По его словам, тем, кто ищет небольшую простую кухню по доступной цене, может подойти серия KNOXHULT в IKEA, цена кухни начинается всего от 234 евро.
А тем, кто хочет более индивидуальный вариант, стоит обратить внимание на кухни METOD, у которых, что немаловажно, еще и 25-летняя гарантия.
Онлайн-планировщики и услуги замера
"Важно помнить, что хороший дизайн кухни начинается с точного замера помещения как основы для всех последующих шагов на пути к идеальной кухне. Здесь нужно быть предельно точными, уделить достаточно времени и внимания. Необходимо помнить о практических деталях, таких как электрические розетки, вводы труб и т. д. Однако если человек не хочет делать все замеры самостоятельно, он может заказать услугу замера в IKEA. Для тех, кто приобретает кухонную мебель IKEA, эта услуга предоставляется бесплатно", - поясняет Д. Римкус.
Дизайнер интерьеров говорит, что
каждый может бесплатно спланировать свою кухню прямо из дома с помощью бесплатных онлайн-планировщиков.
"Можно экспериментировать и создавать форматы 2D или 3D. Этот инструмент позволяет виртуально протестировать различные комбинации мебели и поиграть со стилями и цветами, пока вы не найдете наиболее подходящий для вас и вашего помещения вариант и не будете полностью удовлетворены результатом", - предлагает Д. Римкус.
Он добавляет, что с помощью планировщика можно опробовать разные варианты: добавить разные фасады, открытые или закрытые полки, шкафы или ящики, чтобы убедиться, что то или иное решение не вызывает сомнений и подходит именно вам.
Те, кому нужна профессиональная помощь или у кого есть вопросы, могут на любом этапе обратиться к специалистам по планированию кухни IKEA, записавшись на консультацию. Вскоре для жителей Курземе IKEA станет ближе - весной откроется Пункт планирования и заказа товаров. Встречу можно будет забронировать онлайн или при посещении IKEA.
Оцените ваш бюджет
Опробовав разные варианты и сохранив наиболее понравившийся, вы сможете увидеть смету вашей кухни и список всего необходимого. Пользователи планировщика получат полный список всех товаров, включенных в их виртуальный проект, с ценами на каждый отдельный товар, чтобы они могли адаптировать его к имеющемуся бюджету.
Есть возможность оплатить все сразу, покупать товары поочередно или воспользоваться кредитованием.
"Кухня состоит из отдельных частей, поэтому не обязательно покупать все сразу.
Возможно, вы захотите разделить расходы и начать с установки основных частей и нижних шкафов или ящиков, а позже добавить настенные шкафы. У вас сохранится проект со списком товаров, и вы сможете вернуться к нему в любой момент", - рассказывает дизайнер интерьеров IKEA.
Помощь от специалистов IKEA
IKEA откроет новую торговую точку в Лиепае уже весной. Это будет первый уменьшенный формат IKEA в Латвии для планирования и заказа товаров.
- Цель Пункта планирования и заказа товаров IKEA - помощь в планировании мебели IKEA, такой как кухни, шкафы, мебель для спальни и другое. Клиенты смогут бронировать время для индивидуальной личной консультации или планировать самостоятельно на месте при необходимой помощи работников IKEA.
- В Пункте заказа и получения товаров покупатели смогут удобно и легко заказать и забрать свои онлайн-покупки из IKEA. Полный ассортимент товаров IKEA можно приобрести в онлайн-магазине, а часть товаров можно будет купить на месте.
- Все услуги, доступные в IKEA в стране, будут также предоставляться в IKEA в Лиепае - например, замеры, сборка, установка и другие.
- В Пункте планирования и заказа товаров в Лиепае покупатели смогут все посмотреть, потрогать и оценить. Здесь будут и кухни, и шкафы, и решения для столовых и спален.