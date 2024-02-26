Планируете новую кухню? 3 простых шага для того, чтобы начать этот процесс

Онлайн-планировщики и услуги замера

"Важно помнить, что хороший дизайн кухни начинается с точного замера помещения как основы для всех последующих шагов на пути к идеальной кухне. Здесь нужно быть предельно точными, уделить достаточно времени и внимания. Необходимо помнить о практических деталях, таких как электрические розетки, вводы труб и т. д. Однако если человек не хочет делать все замеры самостоятельно, он может заказать услугу замера в IKEA. Для тех, кто приобретает кухонную мебель IKEA, эта услуга предоставляется бесплатно", - поясняет Д. Римкус.

Дизайнер интерьеров говорит, что

каждый может бесплатно спланировать свою кухню прямо из дома с помощью бесплатных онлайн-планировщиков.

"Можно экспериментировать и создавать форматы 2D или 3D. Этот инструмент позволяет виртуально протестировать различные комбинации мебели и поиграть со стилями и цветами, пока вы не найдете наиболее подходящий для вас и вашего помещения вариант и не будете полностью удовлетворены результатом", - предлагает Д. Римкус.

Фото: Ikea

Он добавляет, что с помощью планировщика можно опробовать разные варианты: добавить разные фасады, открытые или закрытые полки, шкафы или ящики, чтобы убедиться, что то или иное решение не вызывает сомнений и подходит именно вам.