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Планируете новую кухню? 3 простых шага для того, чтобы начать этот процесс

Статья совместно с IKEA
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Фото: Publicitātes foto

Хотите установить новую кухню или обновить имеющуюся, но с чего начать? Есть способы спланировать кухню, рассчитать бюджет и даже опробовать разные стили и варианты - и все это бесплатно, прямо дома или с помощью профессионалов IKEA. Дизайнер интерьеров предлагает три простых шага для обновления кухни.

Уже весной в Лиепае откроется новый Пункт планирования и заказа товаров на улице Эзермалас. Здесь покупатели смогут вдохновиться идеями, спланировать кухню и другие решения для дома с помощью специалистов IKEA и заказать их. Но уже сейчас можно начать планировать кухню своей мечты с помощь онлайн-планировщика IKEA.

Этот планировщик позволяет каждому создать проект своей кухни.

При установке новой кухни или ремонте имеющейся планировщик кухни позволит спланировать ее в соответствии с конкретным пространством и его размерами, рассчитать необходимый бюджет или даже опробовать различные стили и дизайны кухни - и все это, не выходя из дома и бесплатно. Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус рассказывает, как это сделать.

Какой стиль кухни вам нужен?

Дизайнер интерьера советует в первую очередь подумать о том, что конкретно вам нужно на кухне, а затем приступать к поиску идей. После того как приоритеты станут понятны, вам будет легче найти лучшее сочетание, подходящее для конкретного пространства и запланированного бюджета.

"Начните с того, к какому стилю вы хотите двигаться.

Подумайте, предпочитаете ли вы кухню в классическом стиле со множеством ящиков и деталей или современный и лаконичный дизайн с несколькими акцентами. А может быть, кухня вашей мечты где-то между двумя этими стилями?" - рассуждает Д. Римкус.

Фото: Ikea

Дизайнер интерьеров отмечает, что светлые тона визуально увеличивают пространство. В небольшой кухне рекомендуется выбирать фасады более светлых тонов или в тон стен. Что касается материалов, то впечатление простора легко создать, используя глянцевые фасады, мрамор или светлое дерево с рисунком.

Для того, чтобы максимально эффективно использовать пространство, стоит выбирать шкафы до потолка.

Фото: Ikea

"Процесс планирования кухни также требует принятия конкретных решений, которые будут определять комфорт кухни. На этом этапе сначала подумайте, как вы обычно пользуетесь кухней и что вам удобно, посмотрите на уже имеющуюся кухню и составьте список того, что вам нравится и не нравится. Подумайте, что вам нужно: полноценная кухонная система в соответствии с вашими нуждами или простое решение, которое можно установить за один день? Решение будет определяться потребностями, желаемым стилем и бюджетом", - советует дизайнер интерьеров.

По его словам, тем, кто ищет небольшую простую кухню по доступной цене, может подойти серия KNOXHULT в IKEA, цена кухни начинается всего от 234 евро.

Фото: Ikea

А тем, кто хочет более индивидуальный вариант, стоит обратить внимание на кухни METOD, у которых, что немаловажно, еще и 25-летняя гарантия.

Онлайн-планировщики и услуги замера

"Важно помнить, что хороший дизайн кухни начинается с точного замера помещения как основы для всех последующих шагов на пути к идеальной кухне. Здесь нужно быть предельно точными, уделить достаточно времени и внимания. Необходимо помнить о практических деталях, таких как электрические розетки, вводы труб и т. д. Однако если человек не хочет делать все замеры самостоятельно, он может заказать услугу замера в IKEA. Для тех, кто приобретает кухонную мебель IKEA, эта услуга предоставляется бесплатно", - поясняет Д. Римкус.

Дизайнер интерьеров говорит, что

каждый может бесплатно спланировать свою кухню прямо из дома с помощью бесплатных онлайн-планировщиков.

"Можно экспериментировать и создавать форматы 2D или 3D. Этот инструмент позволяет виртуально протестировать различные комбинации мебели и поиграть со стилями и цветами, пока вы не найдете наиболее подходящий для вас и вашего помещения вариант и не будете полностью удовлетворены результатом", - предлагает Д. Римкус.

Фото: Ikea

Он добавляет, что с помощью планировщика можно опробовать разные варианты: добавить разные фасады, открытые или закрытые полки, шкафы или ящики, чтобы убедиться, что то или иное решение не вызывает сомнений и подходит именно вам.

Те, кому нужна профессиональная помощь или у кого есть вопросы, могут на любом этапе обратиться к специалистам по планированию кухни IKEA, записавшись на консультацию. Вскоре для жителей Курземе IKEA станет ближе - весной откроется Пункт планирования и заказа товаров. Встречу можно будет забронировать онлайн или при посещении IKEA.

Оцените ваш бюджет

Опробовав разные варианты и сохранив наиболее понравившийся, вы сможете увидеть смету вашей кухни и список всего необходимого. Пользователи планировщика получат полный список всех товаров, включенных в их виртуальный проект, с ценами на каждый отдельный товар, чтобы они могли адаптировать его к имеющемуся бюджету.

Фото: Ikea

Есть возможность оплатить все сразу, покупать товары поочередно или воспользоваться кредитованием.

"Кухня состоит из отдельных частей, поэтому не обязательно покупать все сразу.

Возможно, вы захотите разделить расходы и начать с установки основных частей и нижних шкафов или ящиков, а позже добавить настенные шкафы. У вас сохранится проект со списком товаров, и вы сможете вернуться к нему в любой момент", - рассказывает дизайнер интерьеров IKEA.

Помощь от специалистов IKEA

IKEA откроет новую торговую точку в Лиепае уже весной. Это будет первый уменьшенный формат IKEA в Латвии для планирования и заказа товаров.

  • Цель Пункта планирования и заказа товаров IKEA - помощь в планировании мебели IKEA, такой как кухни, шкафы, мебель для спальни и другое. Клиенты смогут бронировать время для индивидуальной личной консультации или планировать самостоятельно на месте при необходимой помощи работников IKEA.
  • В Пункте заказа и получения товаров покупатели смогут удобно и легко заказать и забрать свои онлайн-покупки из IKEA. Полный ассортимент товаров IKEA можно приобрести в онлайн-магазине, а часть товаров можно будет купить на месте.
  • Все услуги, доступные в IKEA в стране, будут также предоставляться в IKEA в Лиепае - например, замеры, сборка, установка и другие.
  • В Пункте планирования и заказа товаров в Лиепае покупатели смогут все посмотреть, потрогать и оценить. Здесь будут и кухни, и шкафы, и решения для столовых и спален.
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