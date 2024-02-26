Продуманный шкаф - путь к порядку в доме. А как выбрать тот самый идеальный шкаф?

Упорядоченный дом помогает поддерживать ощущение душевного благополучия - признается каждый третий житель Латвии, согласно последнему опросу IKEA "Жизнь дома". Еще больше жителей страны (46%) говорят, что упорядоченный дом помогает им чувствовать себя довольными и непринужденными. Однако реальность, с которой сталкиваются многие - это нехватка места и слишком много вещей, не имеющих своего места. Дизайнер интерьеров IKEA рассказывает, как сделать дом более удобным, выбрав продуманный шкаф, в котором каждая вещь и аксессуар найдут свое место.
Уже весной в Лиепае откроется новый Пункт заказа и получения товаров на улице Эзермалас. Здесь покупатели смогут вдохновиться идеями, спланировать шкаф и другие решения для дома с помощью специалистов IKEA и затем заказать их. Но уже сейчас можно начать планировать шкаф своей мечты с помощь онлайн-планировщика IKEA.
"Одна из главных ошибок, которую часто совершают многие, - это выбор слишком маленькой мебели для хранения в небольших помещениях, когда люди думают, что таким образом они сэкономят пространство.
Но на самом деле все наоборот - отсутствие системы хранения приводит к беспорядку. Вещи и одежда мало-помалу ложатся на все поверхности, становится еще теснее, пространство выглядит еще меньше.
Согласно опросу IKEA "Жизнь дома", каждый третий житель Латвии говорит, что у него в спальне есть стул или другой подобный предмет мебели, который выполняет роль шкафа. Поэтому
не бойтесь выбирать более просторные решения для хранения, например, использующие максимальную высоту стен.
Позволив вещам найти свое место, вы освободите пространство для жизни", - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
В IKEA шкафы-купе представлены в огромном разнообразии стилей, размеров и конфигураций. Дизайнер делится шагами, которые помогут выбрать идеальное решение для хранения вещей и сделать выбор чуть проще.
Замеряем пространство
Прежде всего нужно посмотреть, где будет размещаться шкаф или система хранения одежды, и точно определить, сколько места в нем будет. "Измерьте все - высоту, ширину и глубину, чтобы знать, какие шкафы подойдут. Учитывайте любые особенности - например, нишу или наклонный потолок, - а также препятствия на стене, такие как радиаторы, трубы и розетки. Если вы хотите шкаф с распашными дверцами, убедитесь, что для них достаточно места, чтобы полностью открывать", - советует дизайнер интерьеров.
Он делится советом -
чтобы лучше представить себе расположение и размер желаемого шкафа, используйте малярный скотч, которым можно сделать набросок на стене.
Однако если место для шкафа у вас нестандартное, со скошенными потолками или вы мечтаете о шкафе во всю стену - вариантом может стать модульная система хранения, которую можно легко создать в соответствии с конкретными потребностями и пространством, комбинируя каркасы разной высоты и глубины.
Посмотрите, что вам нравится
Теперь пришло время определиться с тем, какой тип шкафа вам больше по душе - индивидуально спланированный или простой шкаф с дверями или без них и т. д.
Широкий выбор каркасов, дверей и внутренних органайзеров позволяет легко адаптировать гардеробные системы (например, систему PAX с 10-летней гарантией или систему PLATSA) к конкретным потребностям спальни или прихожей.
"В этом случае вы можете выбрать все сами - размер, стиль, дверцы и органайзеры для одежды внутри шкафа. Можно начать с уже готовых комбинаций или придумать их самостоятельно с помощью бесплатного онлайн-планировщика. Хорошо продумайте, что вы будете хранить в своем шкафу, чтобы в него можно было добавить именно те внутренние органайзеры, которые вам нужны. Например, аксессуары KOMPLEMENT включают в себя ящики, полки, полки для обуви, подставки для украшений, выдвижные вешалки и многое другое для системы PAX. Когда человек сам планирует гардероб, он может свободно выбирать, сколько места оставить для обуви, сложенной одежды и сколько для вешалок.
Хорошо спланированные внутренние органайзеры помогут сохранить порядок и практичность внутри вашего шкафа",
- говорит дизайнер интерьеров.
Те, кому нужна профессиональная помощь или у кого есть вопросы, могут на любом этапе обратиться к специалистам по планированию IKEA, записавшись на консультацию. Вскоре для жителей Курземе IKEA станет ближе - весной откроется Пункт планирования и заказа товаров. Здесь также можно будет вдохновиться, посмотрев разные варианты фасадов и дверей.
Между тем отдельно стоящий шкаф идеален, когда вам просто нужен отдельный предмет мебели для хранения вещей. Многие шкафы IKEA входят в состав мебельной серии, поэтому можно легко найти подходящий каркас кровати или прикроватную тумбочку, например BRIMNES, HAUGA, NORDKISA.
"Чтобы одежда выглядела как на витрине и ее было легко разглядеть, вы можете выбрать шкаф без дверей. Открытая система, такая как BOAXEL или JONAXEL, - отличное решение для максимального использования пространства.
Это также правильный выбор, когда необходимо разделить расходы по времени: если шкаф модульный, двери, как и любой другой органайзер для гардероба, можно добавить позже. А если хотите, можете оставить одежду и аксессуары на виду, и они дополнят интерьер комнаты", - говорит Д. Римкус.
При этом дизайнер интерьеров говорит, что шкаф с дверцами добавляет помещению лаконичности и защищает вещи от пыли. Однако следует помнить, что выбор решения с раздвижными дверями позволяет сэкономить пространство, а распашным требуется место для открывания, но они обеспечивают доступ ко всему сразу.
Чтобы шкаф гармонично вписался в комнату, выбирайте цвета, отделку и детали, соответствующие интерьеру.
Помощь от специалистов IKEA
IKEA откроет новую торговую точку в Лиепае уже весной. Это будет первый уменьшенный формат IKEA в Латвии для планирования и заказа товаров.
- Цель Пункта планирования и заказа товаров IKEA - помощь в планировании мебели IKEA, такой как кухни, шкафы, мебель для спальни и другое. Клиенты смогут бронировать время для индивидуальной личной консультации или планировать самостоятельно на месте при необходимой помощи работников IKEA.
- В Пункте заказа и получения товаров покупатели смогут удобно и легко заказать и забрать свои онлайн-покупки из IKEA. Полный ассортимент товаров IKEA можно приобрести в онлайн-магазине, а часть товаров можно будет купить на месте.
- Все услуги, доступные в IKEA в стране, будут также предоставляться в IKEA в Лиепае - например, замеры, сборка, установка и другие.
- В Пункте планирования и заказа товаров в Лиепае покупатели смогут все посмотреть, потрогать и оценить. Здесь будут и кухни, и шкафы, и решения для столовых и спален.