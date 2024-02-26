Продуманный шкаф - путь к порядку в доме. А как выбрать тот самый идеальный шкаф?

"В этом случае вы можете выбрать все сами - размер, стиль, дверцы и органайзеры для одежды внутри шкафа. Можно начать с уже готовых комбинаций или придумать их самостоятельно с помощью бесплатного онлайн-планировщика. Хорошо продумайте, что вы будете хранить в своем шкафу, чтобы в него можно было добавить именно те внутренние органайзеры, которые вам нужны. Например, аксессуары KOMPLEMENT включают в себя ящики, полки, полки для обуви, подставки для украшений, выдвижные вешалки и многое другое для системы PAX. Когда человек сам планирует гардероб, он может свободно выбирать, сколько места оставить для обуви, сложенной одежды и сколько для вешалок.