Трехшаговое руководство по планированию ванной комнаты или обновлению старой от дизайнера интерьеров

Фото: Ikea

Также повесьте достаточно крючков для полотенец, используйте душевые полки и держите предметы в коробках и корзинах.

Мелкие аксессуары и освещение тоже имеют значение

Когда пространство распланировано, самое время добавить детали, которые придадут ванной комнате индивидуальность. Дизайнер интерьеров советует придерживаться единого стиля, цвета и узоров. Ручки, крючки, полотенца, коврики и другие аксессуары являются частью дизайна и общего вида. Как отмечает дизайнер, эти мелочи, когда они гармонично сочетаются между собой, могут даже эффективно и по доступной цене освежить старую ванную комнату.

"Я бы рекомендовал выбирать крючки, аксессуары для раковины (мыльницы, держатели для зубных щеток) и ершики для унитаза в тон материала основных светильников.

Фото: Ikea

Если у вас хромированный смеситель и душ, подберите аксессуары в тон, чтобы избежать слишком большого разнообразия металлов и оттенков. И наоборот - если вся ванная комната выполнена в минималистическом стиле и белом цвете, можно выбрать все эти элементы в черном цвете, чтобы добавить немного контраста. Текстиль и занавеска для душа тоже играют важную роль - выбирайте подходящий текстиль для всей семьи. Даже если полотенца будут разных цветов, чтобы каждый член семьи знал свое, они могут гармонировать между собой и добавлять всему облику ванной чистоты и опрятности", - советует дизайнер интерьеров IKEA.

Фото: Ikea