Хорошо организованная ванная комната с правильно подобранной мебелью и аксессуарами для хранения способствует более расслабленной повседневной жизни. Самые частые недочеты при обустройстве ванных комнат - непродуманный выбор материалов и возможности использования пространства. Как утверждает дизайнер интерьеров, даже в самой маленькой ванной комнате при грамотном планировании достаточно места, чтобы организовать в ней порядок. При этом лучше всего это сделать с самого начала, так как со временем становится сложнее разглядеть возможности.
Трехшаговое руководство по планированию ванной комнаты или обновлению старой от дизайнера интерьеров
Уже весной IKEA откроет на улице Эзермалас в Лиепае Пункт заказа и получения товаров. Здесь местные покупатели смогут вдохновиться идеями, узнать больше о том, как обустроить дом, индивидуально спланировать обстановку в ванной комнате и других помещениях дома с помощью специалистов IKEA и сразу же заказать нужные товары. Однако уже сейчас жители Курземе могут начать планировать ванную комнату своей мечты и обустройство других помещений в доме с помощью онлайн-планировщиков IKEA.
"Если речь идет о ванной комнате, то ее интерьер обычно остается неизменным многие годы, поэтому важно его грамотно спланировать и выбрать вневременной стиль.
При планировании этого помещения очень важно хорошо продумать все варианты и избежать незапланированных покупок", - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус. Он делится ценными советами о том, на что стоит обратить внимание при планировании ванной комнаты.
Придерживайтесь единого стиля и цветовой гаммы
При планировании новой ванной комнаты дизайнер советует начинать процесс с выбора основной мебели и плитки. "В ванных комнатах обычно много кафельной плитки, и она оказывает огромное влияние на общий вид. Настоятельно рекомендую сочетать плитку с фасадами мебели, поскольку они являются главными акцентами в ванной комнате.
Выбирая ту или иную плитку, советую взять их образцы и убедиться в том, что они действительно гармонируют с мебелью. Учитывайте весь облик ванной комнаты сразу", - говорит Д. Римкус.
При этом дизайнер рекомендует начать с выбора шкафчиков, поскольку выбор плитки очень широк и подобрать ее к понравившимся шкафам будет довольно просто.
Д. Римкус также напоминает, что дизайн ванной комнаты должен гармонировать с остальными помещениями в доме и сохранять единообразие.
Благодаря различным решениям для ванных комнат, которые доступны в IKEA, покупатели могут подобрать обстановку для них в соответствии со своим бюджетом, особенностями помещения и стилем. На некоторые комплекты для ванных комнат (ENHET, ÄNGSJÖN) даже предлагается выгодная 10-летняя гарантия.
Используйте пространство наилучшим образом
"С точки зрения функциональности, обновляя старую или планируя новую ванную комнату, прежде всего подумайте об имеющихся решениях или прошлом опыте, о том, что получилось, а что нет, какие были основные проблемы и что бы вы хотели изменить", - говорит дизайнер интерьера.
Также очень важно иметь достаточно места для хранения всех мелочей, поскольку организованные пространства помогают нам чувствовать себя спокойно и гармонично.
Обычно в ванных комнатах мало места, и отсутствие возможностей для хранения создает беспорядок. Предметы оказываются на всех поверхностях, и маленькое пространство выглядит еще более тесным. Поэтому планирование расстановки мебели и достаточного пространства для хранения играет важную роль.
"Для того чтобы использовать небольшое пространство по максимуму, важно с самого начала определиться, какая мебель и где будет стоять.
Это легко сделать с помощью бесплатных онлайн-планировщиков для ванных комнат IKEA, которые позволяют спроектировать ванную комнату с нуля в соответствии с индивидуальными особенностями пространства, попробовать различные индивидуальные комбинации и стили в форматах 2D или 3D и оценить общий вид и удобство", - говорит дизайнер интерьеров.
При этом он призывает максимально задействовать небольшое пространство, используя место для шкафов на стенах.
"Не забывайте о пространстве под раковиной - используйте его для шкафов с ящиками, чтобы предметы первой необходимости были у вас под рукой.
Шкафы над унитазом и стиральной машиной прекрасно подойдут для хранения уборочного инвентаря и чистящих средств, полотенец или туалетной бумаги", - говорит дизайнер интерьеров IKEA. "Если ванная комната очень компактна, лучше выбрать зеркало над раковиной со шкафчиком, а не просто зеркало, при этом большего размера или хотя бы такой же ширины, как шкаф под раковиной, чтобы придать более просторный вид", - советует специалист по интерьеру.
В ванной комнате не бывает слишком много мест для хранения - если убрать все мелкие предметы, пространство будет выглядеть более опрятным и просторным. Дизайнер советует не оставлять узкие пространства незадействованными - используйте угловой стеллаж или узкую тележку (например, цена стеллажей VESKEN начинается с 9 евро), чтобы создать дополнительное место для хранения.
Также повесьте достаточно крючков для полотенец, используйте душевые полки и держите предметы в коробках и корзинах.
Мелкие аксессуары и освещение тоже имеют значение
Когда пространство распланировано, самое время добавить детали, которые придадут ванной комнате индивидуальность. Дизайнер интерьеров советует придерживаться единого стиля, цвета и узоров. Ручки, крючки, полотенца, коврики и другие аксессуары являются частью дизайна и общего вида. Как отмечает дизайнер, эти мелочи, когда они гармонично сочетаются между собой, могут даже эффективно и по доступной цене освежить старую ванную комнату.
"Я бы рекомендовал выбирать крючки, аксессуары для раковины (мыльницы, держатели для зубных щеток) и ершики для унитаза в тон материала основных светильников.
Если у вас хромированный смеситель и душ, подберите аксессуары в тон, чтобы избежать слишком большого разнообразия металлов и оттенков. И наоборот - если вся ванная комната выполнена в минималистическом стиле и белом цвете, можно выбрать все эти элементы в черном цвете, чтобы добавить немного контраста. Текстиль и занавеска для душа тоже играют важную роль - выбирайте подходящий текстиль для всей семьи. Даже если полотенца будут разных цветов, чтобы каждый член семьи знал свое, они могут гармонировать между собой и добавлять всему облику ванной чистоты и опрятности", - советует дизайнер интерьеров IKEA.
Как и в любой другой зоне дома, уют в ванной комнате легко создать с помощью освещения. Значение имеют и общее, и функциональное освещение, и элементы освещения, которые придают уют, чтобы создать ощущение релакса для ваших ежедневных ритуалов ухода за собой.
Обращайтесь за профессиональной помощью к специалистам IKEA
Весной IKEA откроет в Лиепае новый пункт. Это будет первый в Латвии пункт меньшего формата для заказов и получения товаров.
- Его цель - помочь покупателям в планировании мебельных систем IKEA для кухни, гардероба, ванной комнаты и т. д. Покупатели смогут записаться на индивидуальную консультацию по планированию с профессионалами IKEA, а также самостоятельно спланировать помещение при поддержке сотрудников в специальных зонах.
- В Пункте заказа и получения товаров также будет удобно заказать и забрать свои онлайн-покупки в IKEA ближе к дому. Полный ассортимент мебели IKEA будет доступен при покупке через интернет-магазин, а часть товаров можно будет забрать с собой сразу.
- Все доступные в Латвии услуги будут предоставляться и в IKEA в Лиепае - например, замер, сборка, установка мебели и т. д.
- Пункт заказа и получения товаров IKEA в Лиепае послужит и для вдохновения - посетители смогут увидеть и потрогать самые актуальные решения для различных жизненных ситуаций - например, для обустройства кухни, гардероба, ванной комнаты, столовой, гостиной, организации хранения.