Ущерб от войны грозит не только Украине. Новое исследование

Ущерб не только от войны в Украине

На основании данных и параметров ученые смогли сделать прогнозы об экономическом ущербегипотетических войн, тех которые еще не идут. Например, в случае Тайваня. Китай воспринимает демократически управляемый остров как часть своей территории и все время угрожает в крайнем случаеприменить силу, чтобы добиться перехода этой терриитории под свое управление. В случае "типичной" пятилетней войны в Тайване экономические потери мирового ВВП составили бы 2,2 триллиона долларов. Поскольку страна благодаря производству чипов тесно связана со всем миром, исследователи в Киле подчеркивают, что фактические экономические потери от этой войны были бы намного выше.

Другой пример - Иран. Если начнется войнас Ираном, то мировой ВВП за пять лет потеряет "только" 1,7 триллиона долларов, поскольку страна из-за санкций сейчас не так сильно вовлечена в мировую торговлю. Поэтому ученые из Киля исходят из того, что их прогнозы лежат в верхней границе предполагаемого ущерба.

Кроме исследования, ученые в Киле предложили еще один инструмент для свободного пользования, который можно найти в интернете. Он поможет рассчитать экономические потери в случае военных действий. Перед его использованием пользователей предупреждают о том, что все цифры основаны на средних исторических показателях и касаются лишь ВВП и основных капиталов, поэтмоу они могут лишь частично быть перенесены на прогнозирование будущих сценариев.

В целом, подсчеты ученых в очередной раз демонстрируют, сколь высока ценность мира, в том числе и в плане экономики, и какие катастрофические последствия во всех смыслах имеет война на собственной территории", - заявил глава IfW Мориц Шуларик (Moritz Schularick), добавив, что военная мощь и убедительные силы сдерживания, исключающие вероятность нападения, представляются разумными средствами и с точки зрения экономики.