Rīgas nami хочет повысить плату за аренду муниципальной недвижимости

Но есть и другая причина, по которой центр беженцев больше не мог располагаться в Старой Риге.

Если бывшая средняя школа принадлежит самоуправлению и за ее использование не взимается плата, то дом на улице Амату является собственностью муниципального объединения Rīgas nami. В октябре прошлого года все учреждения, арендующие помещения у Rīgas nami, получили уведомления о том, что с начала этого года плата за аренду и управление значительно вырастет. Депутаты Рижской думы обещают не допустить реализации такого плана.

У Nekā personīga есть письмо, отправленное в структуры городской думы, в котором говорится, что в здании в центре города на улице Бривибас (Rīgas modes), управляемом Rīgas nami, арендная плата и плата за управление будет поднята почти до 5 евро плюс PVN.

Как подтвердил председатель городского комитета по имуществу Дайнис Лоцис, если за здание на улице Амату ранее платили 15 тысяч евро в месяц, то

в конце года Rīgas nami подняло сумму до 30 тысяч евро в месяц.

Глава Rīgas nami утверждает, что украинский центр уже принял решение покинуть это помещение. Планы по повышению арендной платы и платы за управление она объясняет тем, что уже много лет не проводился перерасчет стоимости имущества, находящегося в распоряжении компании.