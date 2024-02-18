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Rīgas nami хочет повысить плату за аренду муниципальной недвижимости

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Rīgas nami хочет повысить арендную плату за муниципальную недвижимость
Rīgas nami хочет повысить арендную плату за муниципальную недвижимость Фото: Paula Čurkste/LETA

С начала года центр помощи украинским беженцам перенесен из Старой Риги на окраину города, на Юглу. Одной из причин таких действий является план муниципального предприятия Rīgas nami существенно повысить арендную плату и плату за управление принадлежащей ему недвижимостью. В ней расположены как муниципальные, так и другие учреждения. Руководство Рижской думы считает повышение цен непропорциональным, сообщает программа Nekā personīga.

Беженцев из раздираемой войной Украины сначала принимали в Риге в Доме конгрессов, затем - в бывшем здании Рижского технического университета на Ратушной площади. Когда количество беженцев уменьшилось, муниципалитет в целях экономии перенес центр помощи из здания РТУ площадью 10 000 квадратных метров в здание на улице Амату, которое вдвое меньше по размеру.

С начала этого года украинский центр беженцев больше не находится в Старой Риге, он вновь переехал. На этот раз - на окраину Риги, на Юглу. Раньше здесь была школа. В середине рабочего дня двери центра непрерывно открывают как те, кто живет в Латвии уже 2 года, так и украинцы, которые только что спаслись от войны.

Руководство украинского центра беженцев объясняет, что предыдущее здание было дорогим. Его профинансировало Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Сейчас планируется уделять больше внимания образованию, и эти помещения, как говорят, подходят для этого. Хотя объединению поддержки Tavi draugi, которое занимается сбором гуманитарной помощи в Пардаугаве, близость Старой Риги была гораздо выгоднее.

Но есть и другая причина, по которой центр беженцев больше не мог располагаться в Старой Риге.

Если бывшая средняя школа принадлежит самоуправлению и за ее использование не взимается плата, то дом на улице Амату является собственностью муниципального объединения Rīgas nami. В октябре прошлого года все учреждения, арендующие помещения у Rīgas nami, получили уведомления о том, что с начала этого года плата за аренду и управление значительно вырастет. Депутаты Рижской думы обещают не допустить реализации такого плана.

У Nekā personīga есть письмо, отправленное в структуры городской думы, в котором говорится, что в здании в центре города на улице Бривибас (Rīgas modes), управляемом Rīgas nami, арендная плата и плата за управление будет поднята почти до 5 евро плюс PVN.

Как подтвердил председатель городского комитета по имуществу Дайнис Лоцис, если за здание на улице Амату ранее платили 15 тысяч евро в месяц, то 

в конце года Rīgas nami подняло сумму до 30 тысяч евро в месяц.

Глава Rīgas nami утверждает, что украинский центр уже принял решение покинуть это помещение. Планы по повышению арендной платы и платы за управление она объясняет тем, что уже много лет не проводился перерасчет стоимости имущества, находящегося в распоряжении компании.

После возражений политиков компания предложила снизить рост цен, распределив его на несколько лет.

В компании говорят, что роста цен не избежать. Депутаты Рижской думы обвиняют компанию в том, что принадлежащий ей цветочный рынок "Сакта" пустует из-за высокой арендной платы. Не все помещения в казармах Екаба сданы в аренду. До сих пор нет плана развития Центрального рынка.

Лифт в здании на улице Бривибас, где расположены различные муниципальные учреждения и центр обслуживания клиентов (улица Бривибас, 49/53), не работает уже несколько месяцев.

Глава Rīgas nami обещает просмотреть список недвижимости, возможно, некоторые из зданий могут быть проданы. Среди них может оказаться и здание на улице Амату.

Глава Rīgas nami частично признает обвинения в том, что компания не справляется с качеством услуг по управлению зданиями, например, в школах.

В ноябре прошлого года завершилась масштабная реорганизация, начатая в столице при предыдущем мэре Мартиньше Стакисе.

Под крышей SIA ​​Rīgas nami были объединены муниципальные предприятия Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Centrāltirgus и Rīgas serviss. Задачей последней организации было управление зданиями, предотвращение аварий и ремонт.

Реорганизация произошла после критики Совета по конкуренции и Государственного контроля о том, что такое раздробленное хозяйство не позволяет эффективно работать.

Весной прошлого года Rīgas nami заказало аудиторской фирме Pricewaterhouse Coopers разработку стратегии предприятия. Это обошлось компании в 38 400 евро. Мэр Риги утверждает, что все еще ждет разъяснений по плану развития Rīgas nami. За компанию отвечает Янис Ланге, исполнительный директор города Риги. Он не пожелал комментировать продолжающиеся споры с политиками.

Ранее программа уже рассказывала об обвинениях кинодеятелей в адрес Rīgas nami, потому что у компании нет четкой стратегии, что делать с историческим кинотеатром Splendid Palace.

Например, в эту субботу, 17 февраля, в кинотеатре планировалось показать фильм бывшего политика Александра Мирского. В фильме он прославляет мощь Советской армии. Уже после оккупации Крыма сам Мирский заявил по российскому телевидению, что украинский народ не хочет жить в украденной стране, поэтому большинство общественности радуется действиям России в Украине. По рекомендации Службы госбезопасности Латвии показ фильма был отменен. В Rīgas nami пояснили, что они относятся ко всем арендаторам одинаково.

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