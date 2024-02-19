В прошлом году судебные исполнители взыскали 11,5 млн евро алиментов

В прошлом году по сравнению с предыдущими годами уменьшилось как количество дел, переданных к принудительному исполнению, так и сумма средств, взысканных в результате принудительного исполнения. Всего в прошлом году судебные исполнители взыскали 275,95 млн евро в интересах государства и других пострадавших сторон.

В 2023 году общее количество дел, переданных судебным исполнителям для принудительного исполнения, снизилось на 9%, в общей сложности на исполнение поступило 161 234 исполнительных документа. Наибольшее количество дел приходится на гражданские дела - 78 622 дела, от них немного отстают дела об административных правонарушениях - 76 392 дела. Решения о взыскании имущества по уголовным делам составили всего 4% от общего объема исполнительных дел.