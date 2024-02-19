В прошлом году судебные исполнители взыскали 11,5 млн евро алиментов

В 2023 году присяжные судебные исполнители взыскали 11,54 млн евро в пользу Гарантийного фонда средств содержания, сообщили агентству LETA в Латвийском совете присяжных судебных исполнителей.
В прошлом году по сравнению с предыдущими годами уменьшилось как количество дел, переданных к принудительному исполнению, так и сумма средств, взысканных в результате принудительного исполнения. Всего в прошлом году судебные исполнители взыскали 275,95 млн евро в интересах государства и других пострадавших сторон.
В 2023 году общее количество дел, переданных судебным исполнителям для принудительного исполнения, снизилось на 9%, в общей сложности на исполнение поступило 161 234 исполнительных документа. Наибольшее количество дел приходится на гражданские дела - 78 622 дела, от них немного отстают дела об административных правонарушениях - 76 392 дела. Решения о взыскании имущества по уголовным делам составили всего 4% от общего объема исполнительных дел.
Объем принудительного взыскания снизился по всем категориям дел, причем наибольшее снижение произошло в категории гражданских дел. Несмотря на то, что количество решений, переданных к исполнению по гражданским делам, в 2023 году увеличилось по сравнению с 2022 и 2021 годами, средняя сумма долга по одному делу значительно снизилась. В 2022 году средняя сумма долга по поданным исполнительным документам о взыскании долгов по гражданским делам составила около 6285 евро по сравнению с 3923 евро в прошлом году.
Также значительно снизилось число административных штрафов, предъявленных к принудительному взысканию: в 2022 году к исполнению было предъявлено 106 365 постановлений по сравнению с 76 392 в 2023 году.
Совет подчеркивает, что тенденцию можно считать позитивной, поскольку она свидетельствует о более ответственном отношении населения к совершенным правонарушениям и увеличении количества добровольно уплаченных штрафов, которые, соответственно, не ведут к принудительному взысканию.
Наибольший объем взысканий в 2023 году пришелся на гражданские дела: в общей сложности в прошлом году было взыскано более 249,1 млн евро, в том числе 321 658 евро по делам о взыскании заработной платы. Почти 12,37 млн евро было взыскано по делам об административных правонарушениях и 2,9 млн евро - по уголовным делам.
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