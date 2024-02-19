В этом году существует риск не освоить более 500 млн евро из инвестиционных фондов ЕС

Выявлен риск, что более 500 млн евро из средств Европейского союза (ЕС) на инвестиции не будут использованы в этом году, сказано в докладе Министерства финансов о внедрении плана фондов ЕС и плана Фонда восстановления (ФВ) в декабре 2023-январе 2024 года, который будет заслушан правительством во вторник, 20 февраля.
В докладе Минфина указано, что министерства работают над срочными мерами по использованию всего потенциала расходов государственного бюджета в 2024 году для развития экономики страны.
В то же время в докладе говорится, что в 2024 году ожидается снижение расходов до 505 млн в связи с тем, что в проектах периода 2014-2020 гг. освоение фондов было выше на 150 млн евро, выплаченных в 2023 году, в то же время примерно 155 млн приходится на задержки в реализации проектов фондов ЕС 2014-2020 гг., которые организаторы проектов завершают за счет собственных средств или финансирования из фондов ЕС на период 2021-2027 годов.
Аналогичным образом, около 150 млн евро приходится на задержки в темпах новых инвестиций - ФВ и фондов ЕС периода 2021-2027 гг., и около 50 млн евро составила экономия по проектам.
В докладе Минфина подчеркивается, что если не будут ускорены инвестиции из фондов ЕС на период 2021-2027 гг., Латвия может потерять финансирование ЕС в соответствии с регулированием Европейской комиссии за недостижение минимальных задекларированных целей.
Чтобы избежать потери финансирования ЕС на период 2021-2027 гг., расходы бюджета в 2025 году должны составить около 750 млн евро, то есть увеличиться примерно на 150 млн евро, сказано в докладе.
В докладе Минфина также говорится, что неизрасходованное финансирование в проектах фондов ЕС на период 2014-2020 гг. составляет около 200 млн евро, в том числе 99 млн евро по проектам Министерства сообщения, 33 млн евро по проектам Министерства здравоохранения, 31 млн евро о проектам Министерства экономики, 17 млн евро по проектам Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), 8 млн евро по проектам Министерства образования и науки (МОН), 7 млн евро по проектам Министерства культуры и 4 млн евро по проектам Министерства благосостояния.
Важнейшими проектами, в которых не использовано финансирование ЕС, являются проекты ГАО Latvijas dzelzceļš (54 млн евро), проект здания A2 Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (30 млн евро), проект Кундзиньсалы (21 млн евро) и проект новых электропоездов Pasažieru vilciens (13 млн евро).
В то же время Министерство финансов прогнозирует получение 100% финансирования из Фонда сплочения, Европейского фонда регионального развития и Европейского социального фонда на период 2014-2020 годов, поскольку неиспользованное финансирование и другие риски по проектам будут компенсированы за счет расходов по сверхобязательствам бюджета, перераспределения финансирования и из других источников.
Между тем, в рамках программ фондов ЕС на период 2021-2027 гг. уже утверждены постановления Кабинета министров на сумму 1,31 млрд евро, что составляет 47% от 2,8 млрд евро, запланированных на 2023 год. Кабинет министров находится в процессе согласования регулирования на 1,54 млрд евро.
В докладе говорится, что в настоящее время для достижения инвестиций, запланированных к концу 2024 года, Минсообщения еще надо освоить 833 млн евро по сравнению с планом на 2023 год, МОН - 234 млн евро, Минэкономики - 164 млн евро, Минздраву - 151 млн евро, Минблаг - 79 млн евро, Министерству внутренних дел (МВД) - 53 млн евро, Минкульту - 32 млн евро, Минфину - 21 млн евро и Государственной канцелярии - 15 млн евро.
В докладе Минфина также сказано, что для получения инвестиций ФВ в размере 1,97 млрд евро еще необходимо, чтобы Кабмин утвердил регулирование на сумму 179 млн евро.
Минфин отмечает, что в 2024 году должны быть выполнены 22 из 30 показателей 2023 года для получения 275,1 млн евро от Еврокомиссии и 43 из 44 показателей 2024 года для получения 334,8 млн евро.
Риском для показателя 2023 года Минфин считает проект Минблага по строительству домов для пожилых людей. Из 17 договоров с муниципалитетами на общую сумму 69 млн евро, указанных в плане ФВ, было представлено только четыре проекта на 15 млн евро. В качестве причин называются низкие финансовые возможности самоуправлений, подорожание. Минфин и Минблаг ведут экспертные переговоры с Еврокомиссией о возможных решениях.
Минфин в докладе указывает, что на будущих заседаниях тематического комитета по фондам ЕС будут рассмотрены предложения и соглашения о немедленном внесении изменений в программу на период 2021-2027 годов и другим мерам по оптимизации и ускорению инвестирования средств ЕС.
До 30 июня Минфин представит Кабинету министров предложение о внесении изменений в программу фондов ЕС на период 2021-2027 годов.
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