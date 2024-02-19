В этом году существует риск не освоить более 500 млн евро из инвестиционных фондов ЕС

В докладе Минфина также говорится, что неизрасходованное финансирование в проектах фондов ЕС на период 2014-2020 гг. составляет около 200 млн евро, в том числе 99 млн евро по проектам Министерства сообщения, 33 млн евро по проектам Министерства здравоохранения, 31 млн евро о проектам Министерства экономики, 17 млн евро по проектам Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), 8 млн евро по проектам Министерства образования и науки (МОН), 7 млн евро по проектам Министерства культуры и 4 млн евро по проектам Министерства благосостояния.

Важнейшими проектами, в которых не использовано финансирование ЕС, являются проекты ГАО Latvijas dzelzceļš (54 млн евро), проект здания A2 Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (30 млн евро), проект Кундзиньсалы (21 млн евро) и проект новых электропоездов Pasažieru vilciens (13 млн евро).

В то же время Министерство финансов прогнозирует получение 100% финансирования из Фонда сплочения, Европейского фонда регионального развития и Европейского социального фонда на период 2014-2020 годов, поскольку неиспользованное финансирование и другие риски по проектам будут компенсированы за счет расходов по сверхобязательствам бюджета, перераспределения финансирования и из других источников.

Между тем, в рамках программ фондов ЕС на период 2021-2027 гг. уже утверждены постановления Кабинета министров на сумму 1,31 млрд евро, что составляет 47% от 2,8 млрд евро, запланированных на 2023 год. Кабинет министров находится в процессе согласования регулирования на 1,54 млрд евро.