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Риге выделено 2 миллиона евро на олимпийский квалификационный турнир по баскетболу

rus.tvnet.lv/LETA
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Сборная Латвии по баскетболу
Сборная Латвии по баскетболу Фото: FIBA.com

Правительство постановило выделить Министерству образования и науки 2,07 млн евро на покрытие расходов, связанных с организацией в Риге баскетбольного квалификационного турнира перед Олимпийскими играми в Париже.

С инициативой организации турнира 2-7 июля выступил Латвийский баскетбольный союз, который подчеркивает, что проведение турнира в Латвии значительно увеличит шансы мужской сборной по баскетболу на участие в Олимпийских играх в Париже.

Проведение турнира в Латвии будет способствовать более эффективной подготовке сборной к олимпийскому турниру, положительно повлияет на развитие баскетбола и спорта в Латвии в целом, а также будет способствовать международному интересу к стране и привлечет зрителей со всего мира.

Средства будут выделены из бюджетной программы на непредвиденные расходы.

В отборочном турнире в Риге примут участие шесть команд, которые проведут девять матчей.

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