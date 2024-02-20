Опрос: в Латвии сортировкой мусора не занимаются 11% жителей

Данные опроса свидетельствуют, что 6% жителей Латвии сортируют отходы частично, 27% респондентов активно сортируют биологические отходы, около 59% респондентов сортируют пластик, бумагу и картон, 55% сдают на переработку стекло, 44% сдают электротовары.

Сортировкой металла занимаются 36% опрошенных, а 32% обеспечивают, чтобы крупногабаритные отходы, такие как мебель и отходы от ремонта, попадали на полигон.

Согласно данным опроса, 52% жителей Латвии понимают, что именно нужно бросать в контейнер биологических отходов, 5% считают, что ориентируются в этой сфере очень хорошо, а 25% респондентов не смогли оценить свой уровень знаний по этому вопросу.

Кроме того, в ходе опроса 42% признались, что лучшей мотивацией для сортировки мусора были бы бесплатные услуги, а 34% хотели бы ощутить от этого экономические выгоды. Еще 21% участников опроса нуждаются в большем количестве информации, например, в практических советах, а для 12% важно понимать влияние на окружающую среду, природу и здоровье людей.

Опрос провело предприятие ZAAO в сотрудничестве с Norstat Latvija, в нем приняли участие 1010 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

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