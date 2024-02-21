С 31 августа этого года будет ликвидирована Рижская белорусская основная школа имени Янки Купалы, которая будет присоединена к 86-й Рижской средней школе. Эти школы уже сейчас находятся в одном здании, и у них один директор.

Ликвидированы будут также Рижская Восточная основная школа, программы которой передадут Рижской средней школе Рейнхолда Шмелинга. Школа будет использовать оба здания. В здании бывшей Восточной школы будут учиться младшие классы.

Будет ликвидирована Рижская Балтмуйжская основная школа, а ее общеобразовательные программы переданы Рижской Ильгюциемсской основной школе. В первый год использоваться будут оба здания, позже только одно.

Также планируется ликвидировать Рижскую основную школу имени Сергея Жолтока, передав реализацию общеобразовательных программ 93-й средней школе. Будут использоваться оба школьных здания - в нынешней школе имени Жолтока будут учиться начальные классы.

Также Рижская дума приняла решение с 1 сентября преобразовать 75-ю Рижскую среднюю школу в основную. В 75-й средней школе уже нет 10-го и 11-го классов, поэтому в этом году после выпуска 12-го класса школа станет основной.

Со следующего года изменения ожидают еще шесть общеобразовательных школ столицы. С 1 сентября 2025 года из средних в основные будут преобразованы 15-я средняя школа, 47-я средняя школа, 86-я средняя школа, 89-й средняя школа, Рижская Анниньмуйжская средняя школа и Рижская Кенгарагская средняя школа.

В этих школах также нет 10-ых классов.

С 31 августа будет ликвидировано рижское дошкольное учреждение Saulespuķe, которое присоединят к Рижской Даугавской основной школе.

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