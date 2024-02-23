Декларации о доходах и налоговые книжки: VID разработает новое мобильное приложение

На вопрос о том, будет ли в новом мобильном приложении не только возможность декларировать оправданные расходы, но и пользоваться всеми услугами VID, которые сейчас доступны на сайте, Шмите-Роке ответила, что таковы будущие планы.

"Возможно, не все услуги, потому что их много и они очень обширны, но наиболее часто используемые обязательно будут доступны в мобильном приложении. Сейчас оно предназначено только для оправданных расходов, при этом не очень хорошо работает, потому что больше не доступно на смартфонах с операционной системой Android", - сказала Шмите-Роке.

Она отметила, что нынешнее мобильное приложение было разработано достаточно давно и в последние годы не обновлялось в целях экономии средств. Обновление приложения для современных телефонов обошлось бы примерно в 100 000 евро. В VID решили не тратить деньги на улучшение старого приложения, которое предлагает только одну услугу, а использовать средства для разработки нового приложения.