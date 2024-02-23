Франция обвиняет в деле об антисемитских граффити отдел ФСБ России

Французская прокуратура в ноябре заявила, что после начала войны в Израиле в Париже и его пригородах на здания были нанесены не менее 60 звезд Давида, что было интерпретировано как угроза евреям.

В рамках расследования была задержана одна молдавская пара и опознан связанный с ними молдавский предприниматель, поддерживающий российскую политику, сообщил источник.

Внутренняя разведка Франции DGSI считает, что нанесением этих граффити руководил пятый отдел ФСБ, который проводит международные операции, сказал источник.

В прошлом году во время расследования прозвучала версия, что антисемитские граффити могли быть созданы по требованию проживающего за рубежом лица.

Газета Le Monde сообщила, что операция во Франции была частью более широкой кампании по дезинформации, целями которой также были Польша, Испания, Германия, Румыния и Австрия.

DGSI призвал французскую полицию сообщать о любых признаках возможной попытки России дестабилизировать Францию, таких как вандализм, граффити, плакаты, наклейки и листовки, целью которых обычно является усиление раскола во французском обществе.

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