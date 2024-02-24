Премьер-министр Израиля Нетаньяху представил свое видение сектора Газа после войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил свой план для послевоенной Газы.
Согласно этому плану, Израиль будет контролировать безопасность в течение неопределенного срока, а территорией будут управлять палестинцы, не имеющие связей с враждебными Израилю группировками.
США, главный союзник Израиля, хотели бы, чтобы после войны Газой управляла Палестинская администрация (ПА), базирующаяся на Западном Берегу.
Но в коротком документе, который Нетаньяху представил министрам в четверг вечером, ПА не упоминается, сообщает из Иерусалима корреспондент Би-би-си Дженни Хилл.
Ранее он уже исключал роль этой организации, пользующейся международной поддержкой, в управлении Газой в послевоенный период.
Нетаньяху предлагает «демилитаризацию» Газы: Израиль займется уничтоженнием всего военного потенциала, сверх того, который необходим для поддержания общественного порядка.
Также предусмотрено закрытие границы Газы с Египтом, чтобы предотвратить контрабанду как под землей, так и над землей.
Во всех религиозных, образовательных и социальных учреждениях будут проводиться программы «дерадикализации». В документе также говорится, что к участию в этом проекте могут быть привлечены арабские страны, имеющие опыт подобных программ, хотя Нетаньяху не уточнил, какие именно.
Согласно этому плану, Израиль также будет с суши, моря и воздуха контролировать безопасность всей территории к западу от Иордании.
С тех пор, как началась военная операция, Биньямина Нетаньяху постоянно призывали обнародовать предложения по будущему Газы.
Сейчас Нетаньяху стремится восстановить репутацию лидера, способного обеспечить безопасность Израиля, и апеллирует к сторонникам жесткой линии из правого крыла в коалиционном правительстве.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.
Представитель президента ПА Махмуда Аббаса заявил, что план Нетаньяху обречен на провал.
Набиль Абу Рудейне сказал: «Если мир искренне заинтересован в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, он должен положить конец оккупации Израилем палестинских земель и признать независимое палестинское государство».
Нетаньяху вновь выразил свое возражение по поводу любого одностороннего признания западными странами палестинского государства.
Тем временем ожидается, что участники переговоров, пытающиеся добиться временного прекращения огня и освобождения израильских заложников, вскоре встретятся в Париже.
США хотят, чтобы соглашение было заключено до того, как через две недели начнется священный для мусульман месяц Рамадан.
А поскольку гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшается, международное сообщество оказывает все большее давление на Израиль с целью прекратить войну. Министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС, сообщает, что с начала войны в октябре было убито более 29 с половиной тысяч человек, в основном женщин и детей.
Военное наступление Израиля было спровоцировано беспрецедентным нападением боевиков ХАМАС 7 октября, в ходе которой они убили около 1200 человек (в основном гражданских лиц) и увезли 253 человека обратно в Газу в как заложников.
Ночью глава агентства ООН, отвечающего за помощь палестинским беженцам (БАПОР), предупредил, что Газе грозит «монументальная катастрофа с серьезными последствиями для регионального мира, безопасности и прав человека».
В письме главе Генеральной ассамблеи ООН Филиппе Лаззарини заявил, что агентство «достигло критической точки из-за неоднократных призывов Израиля распустить БАПОР и заморозить финансирование доноров в период беспрецедентных гуманитарных потребностей в секторе Газа».
Некоторые из крупнейших доноров БАПОР приостановили финансирование агентства в прошлом месяце после того, как оно уволило нескольких своих сотрудников после того, как Израиль обвинил их в участии в октябрьских нападениях.
Биньямин Нетаньяху в рамках своего послевоенного плана намерен закрыть агентство и заменить его международными организациями по оказанию помощи (пока еще не уточняется).
И он настаивал на том, что будет продолжать свою войну до тех пор, пока Израиль не ликвидирует ХАМАС и «Исламский джихад» — вторую по величине вооруженную группировку в секторе Газа — и не вернет всех израильских заложников.
В конце 2023 года Нетаньяху предупредил, что война может продолжаться «еще много месяцев».