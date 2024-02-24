Премьер-министр Израиля Нетаньяху представил свое видение сектора Газа после войны

Военное наступление Израиля было спровоцировано беспрецедентным нападением боевиков ХАМАС 7 октября, в ходе которой они убили около 1200 человек (в основном гражданских лиц) и увезли 253 человека обратно в Газу в как заложников.

Ночью глава агентства ООН, отвечающего за помощь палестинским беженцам (БАПОР), предупредил, что Газе грозит «монументальная катастрофа с серьезными последствиями для регионального мира, безопасности и прав человека».

В письме главе Генеральной ассамблеи ООН Филиппе Лаззарини заявил, что агентство «достигло критической точки из-за неоднократных призывов Израиля распустить БАПОР и заморозить финансирование доноров в период беспрецедентных гуманитарных потребностей в секторе Газа».

Некоторые из крупнейших доноров БАПОР приостановили финансирование агентства в прошлом месяце после того, как оно уволило нескольких своих сотрудников после того, как Израиль обвинил их в участии в октябрьских нападениях.

Биньямин Нетаньяху в рамках своего послевоенного плана намерен закрыть агентство и заменить его международными организациями по оказанию помощи (пока еще не уточняется).

И он настаивал на том, что будет продолжать свою войну до тех пор, пока Израиль не ликвидирует ХАМАС и «Исламский джихад» — вторую по величине вооруженную группировку в секторе Газа — и не вернет всех израильских заложников.

В конце 2023 года Нетаньяху предупредил, что война может продолжаться «еще много месяцев».