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Премьер-министр Израиля Нетаньяху представил свое видение сектора Газа после войны

BBC News Русская служба
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BBC
Соглано плану Нетаньяху, Газой будут управлять палестинцы, не имеющие связей с вооруженными группировками
Соглано плану Нетаньяху, Газой будут управлять палестинцы, не имеющие связей с вооруженными группировками Фото: BBC News

​Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил свой план для послевоенной Газы.

Согласно этому плану, Израиль будет контролировать безопасность в течение неопределенного срока, а территорией будут управлять палестинцы, не имеющие связей с враждебными Израилю группировками.

США, главный союзник Израиля, хотели бы, чтобы после войны Газой управляла Палестинская администрация (ПА), базирующаяся на Западном Берегу.

Но в коротком документе, который Нетаньяху представил министрам в четверг вечером, ПА не упоминается, сообщает из Иерусалима корреспондент Би-би-си Дженни Хилл.

Ранее он уже исключал роль этой организации, пользующейся международной поддержкой, в управлении Газой в послевоенный период.

Нетаньяху предлагает «демилитаризацию» Газы: Израиль займется уничтоженнием всего военного потенциала, сверх того, который необходим для поддержания общественного порядка.

Также предусмотрено закрытие границы Газы с Египтом, чтобы предотвратить контрабанду как под землей, так и над землей.

Во всех религиозных, образовательных и социальных учреждениях будут проводиться программы «дерадикализации». В документе также говорится, что к участию в этом проекте могут быть привлечены арабские страны, имеющие опыт подобных программ, хотя Нетаньяху не уточнил, какие именно.

Согласно этому плану, Израиль также будет с суши, моря и воздуха контролировать безопасность всей территории к западу от Иордании.

С тех пор, как началась военная операция, Биньямина Нетаньяху постоянно призывали обнародовать предложения по будущему Газы.

Сейчас Нетаньяху стремится восстановить репутацию лидера, способного обеспечить безопасность Израиля, и апеллирует к сторонникам жесткой линии из правого крыла в коалиционном правительстве.

"Контекст"
"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта
Оранжевая черта Фото: BBC

Представитель президента ПА Махмуда Аббаса заявил, что план Нетаньяху обречен на провал.

Набиль Абу Рудейне сказал: «Если мир искренне заинтересован в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, он должен положить конец оккупации Израилем палестинских земель и признать независимое палестинское государство».

Нетаньяху вновь выразил свое возражение по поводу любого одностороннего признания западными странами палестинского государства.

Тем временем ожидается, что участники переговоров, пытающиеся добиться временного прекращения огня и освобождения израильских заложников, вскоре встретятся в Париже.

США хотят, чтобы соглашение было заключено до того, как через две недели начнется священный для мусульман месяц Рамадан.

А поскольку гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшается, международное сообщество оказывает все большее давление на Израиль с целью прекратить войну. Министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС, сообщает, что с начала войны в октябре было убито более 29 с половиной тысяч человек, в основном женщин и детей.

Военное наступление Израиля было спровоцировано беспрецедентным нападением боевиков ХАМАС 7 октября, в ходе которой они убили около 1200 человек (в основном гражданских лиц) и увезли 253 человека обратно в Газу в как заложников.

Ночью глава агентства ООН, отвечающего за помощь палестинским беженцам (БАПОР), предупредил, что Газе грозит «монументальная катастрофа с серьезными последствиями для регионального мира, безопасности и прав человека».

В письме главе Генеральной ассамблеи ООН Филиппе Лаззарини заявил, что агентство «достигло критической точки из-за неоднократных призывов Израиля распустить БАПОР и заморозить финансирование доноров в период беспрецедентных гуманитарных потребностей в секторе Газа».

Некоторые из крупнейших доноров БАПОР приостановили финансирование агентства в прошлом месяце после того, как оно уволило нескольких своих сотрудников после того, как Израиль обвинил их в участии в октябрьских нападениях.

Биньямин Нетаньяху в рамках своего послевоенного плана намерен закрыть агентство и заменить его международными организациями по оказанию помощи (пока еще не уточняется).

И он настаивал на том, что будет продолжать свою войну до тех пор, пока Израиль не ликвидирует ХАМАС и «Исламский джихад» — вторую по величине вооруженную группировку в секторе Газа — и не вернет всех израильских заложников.

В конце 2023 года Нетаньяху предупредил, что война может продолжаться «еще много месяцев».

BBC
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