В Цесисском и Резекненском краях в результате пожаров пострадали люди

В 20.21 пожарные прибыли в Вайвскую волость Цесисского края, где горела пристройка с сараем площадью 12 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.

В 22.23 поступил вызов в Гришканскую волость Резекненского края, где горел чердак двухэтажного жилого дома и электропроводка на площади шесть квадратных метров. При попытке самостоятельно потушить пожар пострадал человек, который был передан медикам. В 23.42 спасатели завершили работу на месте происшествия.

В Риге и Рижском регионе поступил 21 вызов на расчистку проезжей части или тротуаров от упавших деревьев. На улице Дандалес в Риге дерево упало на два автомобиля, а на проспекте Булдуру в Юрмале - на один автомобиль.

В минувшие сутки в VUGD поступил 71 вызов, из них 15 - на пожаротушение, 44 - на спасательные работы и еще 12 вызовов были ложными.

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